Анонсированы тематические наборы LEGO по мотивам Fortnite

LEGO представила четыре набора конструкторов по мотивам популярной игры Fortnite. Анонс состоялся спустя семь месяцев после выхода виртуальной LEGO-версии Fortnite в декабре 2023 года.

Линейка включает в себя следующие наборы:

Supply Llama: набор из 691 детали, позволяющий собрать ламу-поставщика и несколько аксессуаров из игры. Стоимость набора составляет $39.99.

Durrr Burger: компактный набор из 193 деталей, представляющий собой маскота из ресторана в LEGO Fortnite. Цена набора — $14.99.

Peely Bone: крупный набор из 1 414 деталей, воспроизводящий один из игровых скинов. Модель высотой 36 сантиметров имеет подвижные руки и комплектуется специальным стендом. Стоимость набора — $99.99.

Battle Bus: набор из 954 деталей, позволяющий собрать знаковый для игры летающий автобус. Модель оснащена вращающимися колёсами и съёмной крышей. В комплект также входят несколько фигурок. Цена набора — $99.99.

Несмотря на то, что официальный запуск всех четырёх комплектов запланирован на 1 октября, LEGO уже открыла возможность предварительного заказа.