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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 876 оценок

Анонсированы тематические наборы LEGO по мотивам Fortnite

Lunersun
Новости

LEGO представила четыре набора конструкторов по мотивам популярной игры Fortnite. Анонс состоялся спустя семь месяцев после выхода виртуальной LEGO-версии Fortnite в декабре 2023 года.

Линейка включает в себя следующие наборы:

  • Supply Llama: набор из 691 детали, позволяющий собрать ламу-поставщика и несколько аксессуаров из игры. Стоимость набора составляет $39.99.
  • Durrr Burger: компактный набор из 193 деталей, представляющий собой маскота из ресторана в LEGO Fortnite. Цена набора — $14.99.
  • Peely Bone: крупный набор из 1 414 деталей, воспроизводящий один из игровых скинов. Модель высотой 36 сантиметров имеет подвижные руки и комплектуется специальным стендом. Стоимость набора — $99.99.
  • Battle Bus: набор из 954 деталей, позволяющий собрать знаковый для игры летающий автобус. Модель оснащена вращающимися колёсами и съёмной крышей. В комплект также входят несколько фигурок. Цена набора — $99.99.

Несмотря на то, что официальный запуск всех четырёх комплектов запланирован на 1 октября, LEGO уже открыла возможность предварительного заказа.

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-6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

А цены чё такие дикие?)))

0
Wolfenstein

а у любителей этого кала треша iq собрать то хватит ? 🪤🏴‍☠️

-4