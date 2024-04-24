Apple и Epic Games снова встретятся в суде

Компаниям Apple и Epic Games предстоит очередное разбирательство в суде. 8 мая состоится слушание, во время которого Epic Games попытается доказать, что Apple нарушила судебное постановление.
Ранее суд предписал Apple изменить платежные правила App Store и разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на альтернативные способы оплаты. Apple выполнила постановление суда, но без нюансов не обошлось. Например, компания обязала таких разработчиков платить ей комиссию в размере от 12% до 27%. В App Store комиссия лишь немногим выше — 15% и 30%.
В Epic Games считают, что Apple дала разработчикам иллюзию выбора. Кроме того, по словам Epic Games, компания запретила альтернативные способы оплаты для мультиплатформенных приложений, а это прямое нарушение постановления суда.
Разбирать спор между Apple и Epic Games снова будет судья Ивонн Гонзалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers).
битва г о в н а и мочи продолжается
Apple великодушно разрешила им пользоваться своим магазином, а они еще что-то вякают про "иллюзию выбора". Да 12% это вообще подарок, пусть скажут спасибо, что их вообще не забанили! А то привыкли халяву везде искать, сами ничего путного сделать не могут, только паразитируют на чужих платформах. Судья правильно сделает, если опять их пошлет куда подальше.
Вы так переживаете за маленькую индикомпанию Apple?
Вот вбрасывать не надо.
Epic Store с 270 миллионами пользователей за 23 год
Unreal Engine
Различные технологические решения, вроде Quixel, которые уже, как несколько лет, используются в кино и других видеоиграх (не обязательно на UE)
Пониженная комиссия для игр в Epic Store в 12%