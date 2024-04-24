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6.5 847 оценок

Apple и Epic Games снова встретятся в суде

Solstice
Новости

Компаниям Apple и Epic Games предстоит очередное разбирательство в суде. 8 мая состоится слушание, во время которого Epic Games попытается доказать, что Apple нарушила судебное постановление.

Ранее суд предписал Apple изменить платежные правила App Store и разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на альтернативные способы оплаты. Apple выполнила постановление суда, но без нюансов не обошлось. Например, компания обязала таких разработчиков платить ей комиссию в размере от 12% до 27%. В App Store комиссия лишь немногим выше — 15% и 30%.

В Epic Games считают, что Apple дала разработчикам иллюзию выбора. Кроме того, по словам Epic Games, компания запретила альтернативные способы оплаты для мультиплатформенных приложений, а это прямое нарушение постановления суда.

Разбирать спор между Apple и Epic Games снова будет судья Ивонн Гонзалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers).

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
agula98

битва г о в н а и мочи продолжается

3
Oscilograf
1
Gridon

Apple великодушно разрешила им пользоваться своим магазином, а они еще что-то вякают про "иллюзию выбора". Да 12% это вообще подарок, пусть скажут спасибо, что их вообще не забанили! А то привыкли халяву везде искать, сами ничего путного сделать не могут, только паразитируют на чужих платформах. Судья правильно сделает, если опять их пошлет куда подальше.

-6
Danny Lamb
Apple великодушно разрешила им пользоваться своим магазином

Вы так переживаете за маленькую индикомпанию Apple?

А то привыкли халяву везде искать, сами ничего путного сделать не могут

Вот вбрасывать не надо.

Epic Store с 270 миллионами пользователей за 23 год
Unreal Engine
Различные технологические решения, вроде Quixel, которые уже, как несколько лет, используются в кино и других видеоиграх (не обязательно на UE)
Пониженная комиссия для игр в Epic Store в 12%

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