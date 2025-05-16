Apple заблокировала для Epic Games возможность добавить Fortnite в американский App Store

Игра была отправлена на рассмотрение в цифровом магазине 9 мая, но Apple не одобрила выпуск игры.

Позднее стало известно, что добавление «королевской битвы» в App Store было заблокировано — она будет недоступна на iOS во всём мире, пока Apple не изменит своё решение.

«Apple предприняла кардинальные меры в отношении Fortnite, поэтому мы не можем выпустить игру в американском App Store или в Epic Games Store для iOS в Евросоюзе. Теперь, к сожалению, Fortnite на iOS будет отключена по всему миру, пока Apple не разблокирует её».

О том, что Fortnite должны были вернуть в App Store США в ближайшее время, стало известно в начале мая 2025 года.