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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 980 оценок

Apple заблокировала для Epic Games возможность добавить Fortnite в американский App Store

Solstice Solstice

Игра была отправлена на рассмотрение в цифровом магазине 9 мая, но Apple не одобрила выпуск игры.

Позднее стало известно, что добавление «королевской битвы» в App Store было заблокировано — она будет недоступна на iOS во всём мире, пока Apple не изменит своё решение.

«Apple предприняла кардинальные меры в отношении Fortnite, поэтому мы не можем выпустить игру в американском App Store или в Epic Games Store для iOS в Евросоюзе. Теперь, к сожалению, Fortnite на iOS будет отключена по всему миру, пока Apple не разблокирует её».

О том, что Fortnite должны были вернуть в App Store США в ближайшее время, стало известно в начале мая 2025 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
erkins007

Бедный Свини, он так надеялся, так надеялся...

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Axel Denisenko

Самое интересное, что весной было последнее заседание суда Apple Vs Epic и судья открыто обвиняла Apple в неуважении к суду и манипуляцией информацией.

>Судья также передала дело прокурору США для рассмотрения на предмет возможного уголовного преследования за неуважение к суду в отношении Apple и одного из её руководителей — Алекса Романа (Alex Roman), вице-президента по финансам. Она указала, что показания Романа о действиях, предпринятых Apple для соблюдения судебного запрета, «изобилуют дезинформацией и откровенной ложью».

*статья есть на The Verge, кидать ссылку не буду.

5
JustA_NiceGuy

Apple как типичная шкура, у которой вечный ПМС.

3