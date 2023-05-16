Авторы Fortnite намекают на появление еще одного Человека-паука в королевской битве ©

Похоже для Fortnite планируется еще один супергеройский кроссовер. Бесплатная королевская битва от Epic Games может вновь получит Человека-паука, но на этот раз это будет не версия Питера Паркера. Разработчики игры опубликовали в социальных сетях весьма прямолинейный намек на то, что в Fortnite будет добавлен Майлз Моралес из мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".

В Epic Games своим обращением дали четко понять, что они готовятся к мировой премьера продолжения "Человека-паука: Через вселенные" вместе с остальным миром. Разработчики не стали раскрывать подробности, но очевидно игроков ждет кроссовер с героями из мультфильма. В Fortnite может появится Человек-паук Майлза Моралеса, Гвен Стейси и другие персонажи ленты.

Больше подробностей от разработчиков Fortnite, мы сможем получить ближе к концу этого месяца. Ожидается, что кроссовер с новым мультфильмом будет запущен в начале следующего месяца, как раз во время его выхода в кинотеатры — 1 июня.