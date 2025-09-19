Epic Games объявила, что авторы контента для Fortnite смогут зарабатывать на продаже предметов прямо с созданных ими островов. Новая функция станет доступна уже в декабре 2025 года и позволит разработчикам предлагать как расходуемые, так и постоянные предметы, используя API на основе Verse и инструменты UEFN.

До конца 2026 года авторы будут получать 100% выручки с продаж, что компания называет жестом доброй воли для привлечения новых создателей. В дальнейшем половина дохода будет отчисляться Epic Games.

С момента запуска UEFN игроки провели на пользовательских островах более 11,2 млрд часов. Сейчас доступно около 260 тысяч островов, созданных авторами, а общие выплаты составили 722 млн долларов.

Нововведение даст возможность талантливым разработчикам превращать свои идеи в реальные доходы, одновременно расширяя возможности для уникального контента внутри Fortnite. Epic обещает вскоре поделиться дополнительными подробностями о том, как продавать предметы и интегрировать их в свои проекты.

Для фанатов и создателей это станет важным шагом к более независимому и доходному творческому процессу.