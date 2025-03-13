Бейсболист, Сёхэя Отани, получит собственный скин в Fortnite

Бейсбольная суперзвезда Шохей Отані снова творит историю, на этот раз в виртуальном мире. Трехкратный MVP «Лос-Анджелес Доджерс» станет первым игроком Главной лиги бейсбола (MLB), который появится в Fortnite в рамках престижной Icon Series. Скины, аксессуары и эксклюзивные эмоции Отані будут доступны в магазине Fortnite с 17 марта в 20:00 по восточному времени (ET).

Epic Games официально подтвердила сотрудничество во вторник, анонсировав, что Отані получит несколько вариантов костюмов, включая домашнюю (белую) и выездную (серую) форму «Доджерс», LEGO-версию для LEGO Fortnite, а также специальный скин "Самурай Шохей". Последний имеет реактивный элемент — после каждого выбивания рука Отані будет вспыхивать огнем.

Досрочный доступ через Shohei Ohtani Cup

Игроки, которые хотят получить скин "Самурай Шохей" раньше официального релиза, могут принять участие в Shohei Ohtani Cup 15 марта. Это соло-турнир в режиме "Королевская битва", в котором лучшие игроки каждого региона получат эксклюзивный скин раньше других. Тем, кому не удастся его получить, смогут приобрести этот скин во внутриигровом магазине после официального релиза.

Аксессуары и эмоции Шохея Отані в Fortnite

Кроме костюмов, Отані принесет в игру уникальные предметы:

Decoy Back Bling

Trusty Two-Way Pickaxe

Baseball Batana Pickaxe

Эксклюзивные эмоции (одна из них покажет отбивание мяча спортсменом вместе с его собакой-спутником Дикоем (Decoy), а другая воспроизведет фирменный ритуал "магической палочки" Отані)

Также Fortnite выпустит «квесты 4-й недели» 18 марта, посвященные уникальному сезону Отані, когда он выбил 50 хоумранов и совершил 50 украденных баз. Доступ к квестам продлится до конца 6-й главы, 2-го сезона Fortnite.

Дебют бейсболиста в Fortnite также совпадает с MLB Tokyo Series (18-19 марта), где «Доджерс» сыграют против «Чикаго Кабс», открывая сезон 2025 года.