ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 023 оценки

Бивис и Баттхед захватывают Fortnite: тематические скины и набор предметов уже в пути

butcher69 butcher69

Epic Games официально объявила, что Бивис и Баттхед появятся в Fortnite. В тизере под названием «heheheheheh hehe hehe» герои показаны прямо в королевской битве, используя скин Баттхеда.

Набор, посвящённый культовым персонажам, выйдет 5 сентября по цене 2800 В-баксов и включает оба скина, два рюкзака, кирки и эмоции. Каждый скин можно приобрести отдельно за 1500 В-баксов.

С 3 сентября стартует 11-й сезон «Бивиса и Баттхеда». Сериал был возрождён в 2022 году, а Майк Джадж вновь исполняет роли и создаёт голоса героев.

14
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
cowcake

Ну, колду они уже захватили, очередь за фортнайт