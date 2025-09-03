Бивис и Баттхед захватывают Fortnite: тематические скины и набор предметов уже в пути

Epic Games официально объявила, что Бивис и Баттхед появятся в Fortnite. В тизере под названием «heheheheheh hehe hehe» герои показаны прямо в королевской битве, используя скин Баттхеда.

Набор, посвящённый культовым персонажам, выйдет 5 сентября по цене 2800 В-баксов и включает оба скина, два рюкзака, кирки и эмоции. Каждый скин можно приобрести отдельно за 1500 В-баксов.

С 3 сентября стартует 11-й сезон «Бивиса и Баттхеда». Сериал был возрождён в 2022 году, а Майк Джадж вновь исполняет роли и создаёт голоса героев.