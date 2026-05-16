Blizzard снова под огнем: большая попа Трейсер в Fortnite воскресила давний холивар фанатов Overwatch

Спустя десять лет после легендарного скандала вокруг пятой точки Трейсер в сообществе Overwatch история получила неожиданное продолжение. Герои Blizzard наконец добрались до королевской битвы Fortnite, и, как это ни абсурдно, интернет снова обсуждает одно и то же: попу Трейсер.

Игроки быстро заметили, что в версии для Fortnite задняя часть самой быстрой девушки во времени получила заметный "бафф". Сравнивая модель из королевской битвы с оригиналом, фанаты приходят к выводу: Unreal Engine 5 явно прибавил ей объемы. Некоторые шутят, что Epic Games тайно исправила то, что Blizzard когда-то якобы "урезала".

В 2016 году Blizzard попала под двойной обстрел геймерской общественности. Сначала игроки пожаловались, что победная поза Трейсер (с видом через плечо) слишком откровенно демонстрирует ее филейную часть. Компания убрала позу. Тут же поднялся второй лагерь: "Почему вы скрываете от нас ее зад?".

Десять лет спустя бывший глава Overwatch Джефф Каплан в интервью успокоил (или расстроил) всех, заявив, что размер ягодиц Трейсер оставался неизменным всегда - менялась только поза. Однако фанаты и Трейсер мейнеры не верят Каплану. Скриншоты из Fortnite, по их мнению, не врут: "Ее попа определенно больше, чем раньше". Перекрестный коллаб, который должен был объединить фанатов двух игр, вместо этого воскресил давний холивар.

Остается загадкой: это ошибка рендера, особенности анимации в Fortnite или же Epic Games решила подлить масла в огонь, дав фанатам то, о чем они спорили последнее десятилетие? Одно ясно точно: эпопея с задницей Трейсер официально стала вечным двигателем игровой индустрии.