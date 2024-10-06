Более 5 миллионов игроков Fortnite объединили свои усилия для того, что бы победить Доктора Дума

В Fortnite приближается к своему завершению 4 сезон 5 главы и, по традиции, в конце сезона разработчики запустили событие, масштаб которого может быть сопоставим ,например, с сражением Годзиллы против Конга.

Текущий сезон, тематику которого посвятили супер героям из вселенной Marvel, не стал исключением и предложил игрокам масштабное сражение против одного из самых узнаваемых злодеев вселенной - Доктора Дума.

После героической сцены, в которой Хоуп открыла брешь в защитной системе Доктора Дума, миллионы игроков принялись за уничтожение гигантского персонажа-босса. Согласно подсчетам, одновременно с Доктором Думом сражались 5,6 миллиона игроков, которые наносили урон глобальной цели около часа.

Разработчики Fortnite обещают и дальше радовать игроков крупными обновлениями и коллаборациями с известными вселенными. Напоминаем вам, что текущий сезон завершиться в конце этого месяца, а новый начнется 2 ноября.