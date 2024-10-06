Более 5 миллионов игроков Fortnite объединили свои усилия для того, что бы победить Доктора Дума

В Fortnite приближается к своему завершению 4 сезон 5 главы и, по традиции, в конце сезона разработчики запустили событие, масштаб которого может быть сопоставим ,например, с сражением Годзиллы против Конга.
Текущий сезон, тематику которого посвятили супер героям из вселенной Marvel, не стал исключением и предложил игрокам масштабное сражение против одного из самых узнаваемых злодеев вселенной - Доктора Дума.
После героической сцены, в которой Хоуп открыла брешь в защитной системе Доктора Дума, миллионы игроков принялись за уничтожение гигантского персонажа-босса. Согласно подсчетам, одновременно с Доктором Думом сражались 5,6 миллиона игроков, которые наносили урон глобальной цели около часа.
Разработчики Fortnite обещают и дальше радовать игроков крупными обновлениями и коллаборациями с известными вселенными. Напоминаем вам, что текущий сезон завершиться в конце этого месяца, а новый начнется 2 ноября.
Молодцы, что дали возможность в любой момент присоединиться к событию, даже если пропустил начало. Даже не могу представить сколько мощи серверов потребовалось, чтобы удержать онлайн столько игроков!
Конец будет через месяц и тогда будет финальное событие, по больше в масштабах.
5.6 млн. Одновременного онлайна - другим бы не мешало поучится у них ,как правильно реализовать такой масштаб
Ну после события несколько минут не отображались режимы в лобби, так что немного сервера сбоили :)
Это точно. Помню как играл в TOF на старте. Это жесть, каждый их ивент был с лагами, невозможно было играть нормально. А количество игроков было в разы меньше чем у Genshin. Да даже в Warzone сервера не могут выдержать 100 игроков в матче. Под конец тупо все лагают и выбрасывает в лобби.
Ну единственный плюс фортнайта в его масштабности.
А потом какой нибудь школьник тебя сзади пристрелит, уже не могли сделать отдельный режим чисто пве без голодной игры а врагами были спавнящиеся нпс.
Как же охота такую же Хоуп...
Прямо сейчас она снова продаётся в магазине за 1200 вбаксов. Она уйдёт из магазина завтра в 3 ночи
Наверное, ЦА этой игры - школьники? Я в их возрасте играл в Half-life 2, NFS MW... Там как-то интереснее всё было.
Там точный процент тяжело посчитать. В игре проходит очень много турниров и разные аналитические компании выдавая данные сразу предупреждают, что игроки завышают свой возраст дабы принять участие в турнире. Да, они скорее всего не выиграют ничего, а если и выиграют, то не смогут получить призовые денежные выплаты, но смухлевав у них хоть появится шанс поучаствовать и потренироваться.
Обычно выдают вот такую статистику:
или на наш "52% игроков Fortnite находятся в возрасте от 10 до 20 лет."
в переводе "71% игроков Fortnite моложе 24 лет."
https://worldmetrics.org/average-age-of-fortnite-players-statistics/
а какой выбор у молодых игроков сейчас? ассассин шэдоу, конкорд , отряд самоубийц , всякие ремастеры по типу хорайзена и т.д. и т.п.
Про школьников в Fortnite говорят только те, кто мало или вообще не играли. Я почти с самого релиза начал играть и мне встречались игроки всех возрастов. С некоторыми даже подружился.
все тот же халф лайф 2 и нфсшки начиная с первого
ну да, зачем вообще компании делают новые игры, если можно всю жизнь играть , цитирую "все тот же халф лайф 2 и нфсшки начиная с первого"