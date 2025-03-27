Далёкая-далёкая галактика снова заглянет в Fortnite: третий сезон шестой главы посвятят "Звёздным войнам"

Инсайдеры из мира Fortnite болтают, что в мае нас ждёт сезон по «Звёздным войнам». Продлится он всего 30-35 дней — то есть совсем недолго, если сравнивать с обычными сезонами. Разработчики готовят новых боссов, NPC и точки интереса — всё в стилистике далёкой-далёкой галактики. А вот боевой пропуск получится довольно скромным, всего 4-5 скинов.

Кстати, «Звёздные войны» и раньше появлялись в игре с разными ивентами, так что ничего удивительного, что теперь им целый сезон посвятили.