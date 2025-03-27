Далёкая-далёкая галактика снова заглянет в Fortnite: третий сезон шестой главы посвятят "Звёздным войнам"

Инсайдеры из мира Fortnite болтают, что в мае нас ждёт сезон по «Звёздным войнам». Продлится он всего 30-35 дней — то есть совсем недолго, если сравнивать с обычными сезонами. Разработчики готовят новых боссов, NPC и точки интереса — всё в стилистике далёкой-далёкой галактики. А вот боевой пропуск получится довольно скромным, всего 4-5 скинов.
Кстати, «Звёздные войны» и раньше появлялись в игре с разными ивентами, так что ничего удивительного, что теперь им целый сезон посвятили.
Лучше что ни будь ещё придумали одним бэтл роялем сыт не будешь.
Вы точно давно не заходили в Фортнайт. Там ещё есть Сражение с бурей, Гонки, Перезарядка (по аналогии с Алькатрасом из COD Mobile), Фестиваль, Lego Одиссея, Командная перестрелка, Fall Guys, местный Counter-Strike (не знаю, убрали его или нет) и т.д. И это не считая сотни и сотни фанатских режимов.
https://www.fortnite.com/?lang=ru
Одно и то же годами ротируют. В печёнках уже эти звёздные войны, марвелы
Вообще ни разу не было одного и того же. Всегда разное, даже если тематика одинаковая.
Потому что мышка дала эпикам много чемоданов давно
Он скорее всего и имеет ввиду тематику
Это сезон OG будет значит
Был уже целый сезон, когда Мандалорец только появился.