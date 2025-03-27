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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 958 оценок

Далёкая-далёкая галактика снова заглянет в Fortnite: третий сезон шестой главы посвятят "Звёздным войнам"

Lunersun Lunersun

Инсайдеры из мира Fortnite болтают, что в мае нас ждёт сезон по «Звёздным войнам». Продлится он всего 30-35 дней — то есть совсем недолго, если сравнивать с обычными сезонами. Разработчики готовят новых боссов, NPC и точки интереса — всё в стилистике далёкой-далёкой галактики. А вот боевой пропуск получится довольно скромным, всего 4-5 скинов.

Кстати, «Звёздные войны» и раньше появлялись в игре с разными ивентами, так что ничего удивительного, что теперь им целый сезон посвятили.

-12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Лучше что ни будь ещё придумали одним бэтл роялем сыт не будешь.

1
Danny Lamb

Вы точно давно не заходили в Фортнайт. Там ещё есть Сражение с бурей, Гонки, Перезарядка (по аналогии с Алькатрасом из COD Mobile), Фестиваль, Lego Одиссея, Командная перестрелка, Fall Guys, местный Counter-Strike (не знаю, убрали его или нет) и т.д. И это не считая сотни и сотни фанатских режимов.

https://www.fortnite.com/?lang=ru

1
Great-heartedElio

Одно и то же годами ротируют. В печёнках уже эти звёздные войны, марвелы

0
JustA_NiceGuy

Вообще ни разу не было одного и того же. Всегда разное, даже если тематика одинаковая.

3
Человек-Анекдот

Потому что мышка дала эпикам много чемоданов давно

0
Человек-Анекдот JustA_NiceGuy

Он скорее всего и имеет ввиду тематику

0
Agent Qracle

Это сезон OG будет значит

0
JustA_NiceGuy
что теперь им целый сезон посвятили.

Был уже целый сезон, когда Мандалорец только появился.

-2