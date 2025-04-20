ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 966 оценок

Дарт Джа Джа, Палпатин, Мейс Винду и другие - новый сезон Fortnite предложит игрокам решить судьбу галактики

Lunersun Lunersun

На мероприятии Star Wars Celebration Japan показали трейлер Fortnite: Galactic Battle — нового сезона, который стартует уже 2 мая. Главной звездой сезона станет Дарт Джа Джа. Да, тот самый раздражающий гунган из приквелов теперь получил способности ситха и будет метать молнии в противников.

Сезон продлится 5 недель, и каждая из них будет посвящена своей теме: сначала «Имперское завоевание» (со 2 мая), затем «Призыв Силы» (с 8 мая), потом «Восстание Магдалорца» (с 22 мая), «Бомбардировка Звезды смерти» (с 29 мая) и напоследок «Саботаж Звезды смерти» (с 7 июня).

В боевом пропуске, кроме прочего, игроки найдут Императора Палпатина, Мейса Винду иВуки в костюме «Лидера объятий». Ещё добавят полёты на X-Wing и TIE-истребителях и какие-то тематические локации. Закончится весь этот звёздно-военный переполох ивентом, где игрокам предстоит решить судьбу галактики.

15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ruslan_dzusev

"Моя вставай, мало-мало поедай своя завтрак... Вдруг БУМ! Моя сильно пугайся, хватайся за джедая и БАХ! Моя здеся.." да какой из него Ситх ? он своего учителя угрохает своей же неуклюжестью)

vovan200976

НЕ понял Я ролик...это че Звездные войны будут?

КабанИбун

да, мини сезон по ним

Sir Patrik

Только если кейтлин кенеди в роли главного злодея! 🤬🤬🤬

denius4

Дарт Джа Джа звучит то как,а кто знает кино как он стал таковым есть?

мордаха с прошлых его нравится.

Grey0art

Тас Джа Джа бинкс в костюме Палпатина будет... Мем зашёл слишком далеко