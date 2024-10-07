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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 890 оценок

Disney и Fortnite создадут метавлесенную, где не каждый персонаж сможет держать оружие

Solstice
Новости

В феврале этого года стало известно о масштабном сотрудничестве Epic Games и Disney, в ходе которого Disney инвестировали 1,5 миллиона долларов на создание собственной метавселенной. В ней будут представлены персонажи Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и других вселенных, объединенных еще и метавселенной Fortnite.

Disney хотят стать частью экосистемы, что построили Epic. Они искали стабильное и надежное место, где смогли бы реализовать все планы на собственную метавселенную. И фортнайт подходит для этого как нельзя лучше. Игроки смогли бы проводить свое время как в фортнайте, так и в мире Disney, как это есть, например, с LEGO.

Предварительные данные о сотрудничестве говорят о том, не каждому персонажу будет позволено брать в руки оружие и участвовать в режимах, основанных на насилии. Это сделано по понятным причинам, ведь каждый персонаж должен соответствовать своему возрастному рейтингу, никто не спорит. Также в рамках метавселенной не появятся персонажи, способные испугать детское сообщество (удивительно, что Кожаное лицо (производства WildStorm) в этом плане никаких противоречий в офисе разработчиков не вызвало).

Для Disney объединение с Epic крайне важно, ведь многие игроки уже владеют кучей скинов из вселенной Marvel и Star Wars в фортнайте. И если бы Disney создали очередного конкурента, игроки, что уже вложили средства в фортнайт, вряд ли бы стали из него уходить и покупать точно такой же скин где-то еще. К тому же им не нужно беспокоиться (пока что) об онлайне, ведь вся та база игроков в фортнайт хотя бы раз да зайдет в новый режим.

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-3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
ka27

Disney и Fortnite создадут мёртвуювселенную, где не каждый персонаж сможет держать оружие...

4
Аристов--Черный
персонажи, способные испугать детское сообщество

Не путать с детьми. Детское сообщество - группы ноющих, выставляющих себя жертвами, токсичных фриков, думающих что самое страшное в жизни человека - ошибиться с местоимением:)

3
JustA_NiceGuy

Тут речь конкретно про детей, так как Epic недавно ввела на весь контент ограничения по возрасту. Есть определённые скины, которые могут нарушить психику ребёнка и у таких есть соответствующее предупреждение.

0
Ольга Бузова JustA_NiceGuy

Я когда маленький был ,играл первый дум ,первый квейк и блад 1997 - теперь меня ничем не напугать ,тарантулов и аргиоп собираю

0
Wing42

Очередная лохотрон-идея чтобы малолетние метапи*дюки тратили с кредиток своих метамамок вполне себе реальные деньги.

1
JustA_NiceGuy

Держу в курсе. Все подобные режимы бесплатны :) А покупать доп. скины или всякие комплекты для построек никто тебя не заставляет.

1
SharpDuke JustA_NiceGuy

Вот то, что бесплатно- хуже всего, ведь детей будет много.
И да, напрямую не заставляют, но манипулируют весьма грязными способами.
А если есть Pay-to-win, или гринд+ускорители, то это вполне попадает под "заставляют".

-2
Wing42 JustA_NiceGuy

Эти то найдут, где денег сцедить, не сомневайся.

-1
JustA_NiceGuy SharpDuke

Pay-to-win в Fortnite? Ясно-понятно. Можешь больше не комментировать.

2
askazanov

Короче курят они дальше шнягу.

0
Чиноморол

Если там и вправду ральф будет, то это легендарный кроссовер

0
J Jonah Jameson
К тому же им не нужно беспокоиться (пока что) об онлайне, ведь вся та база игроков в фортнайт хотя бы раз да зайдет в новый режим.

эм что? им капец как придётся беспокоится, ведь это та база игроков которая играет в игру где стреляться как раз таки надо, режим с гонками и музыкой им бы посмотреть , чтобы понять что другое им не интересно .

-1
JustA_NiceGuy

Говорит чел, который вообще не имеет понятия кто, сколько и в какие режимы Фортнайта играет.

0
J Jonah Jameson JustA_NiceGuy

Действительно, ведь надо быть тобой чтобы лишь бы коммент написать и думать что ты умнее всех, а не на цифры в игре посмотреть

0
Wolfenstein

две лгбт цветных вселенных известные гвноконтентом решили коллаборацию устроить

-1
Hall_1920

Я срал

-4
Sevasibor

как ты это сделал ?

1
Hall_1920 Sevasibor

Сказал бы руками, да не к месту

1