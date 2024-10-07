Disney и Fortnite создадут метавлесенную, где не каждый персонаж сможет держать оружие

В феврале этого года стало известно о масштабном сотрудничестве Epic Games и Disney, в ходе которого Disney инвестировали 1,5 миллиона долларов на создание собственной метавселенной. В ней будут представлены персонажи Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и других вселенных, объединенных еще и метавселенной Fortnite.

Disney хотят стать частью экосистемы, что построили Epic. Они искали стабильное и надежное место, где смогли бы реализовать все планы на собственную метавселенную. И фортнайт подходит для этого как нельзя лучше. Игроки смогли бы проводить свое время как в фортнайте, так и в мире Disney, как это есть, например, с LEGO.

Предварительные данные о сотрудничестве говорят о том, не каждому персонажу будет позволено брать в руки оружие и участвовать в режимах, основанных на насилии. Это сделано по понятным причинам, ведь каждый персонаж должен соответствовать своему возрастному рейтингу, никто не спорит. Также в рамках метавселенной не появятся персонажи, способные испугать детское сообщество (удивительно, что Кожаное лицо (производства WildStorm) в этом плане никаких противоречий в офисе разработчиков не вызвало).

Для Disney объединение с Epic крайне важно, ведь многие игроки уже владеют кучей скинов из вселенной Marvel и Star Wars в фортнайте. И если бы Disney создали очередного конкурента, игроки, что уже вложили средства в фортнайт, вряд ли бы стали из него уходить и покупать точно такой же скин где-то еще. К тому же им не нужно беспокоиться (пока что) об онлайне, ведь вся та база игроков в фортнайт хотя бы раз да зайдет в новый режим.