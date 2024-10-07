Disney и Fortnite создадут метавлесенную, где не каждый персонаж сможет держать оружие

В феврале этого года стало известно о масштабном сотрудничестве Epic Games и Disney, в ходе которого Disney инвестировали 1,5 миллиона долларов на создание собственной метавселенной. В ней будут представлены персонажи Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и других вселенных, объединенных еще и метавселенной Fortnite.
Disney хотят стать частью экосистемы, что построили Epic. Они искали стабильное и надежное место, где смогли бы реализовать все планы на собственную метавселенную. И фортнайт подходит для этого как нельзя лучше. Игроки смогли бы проводить свое время как в фортнайте, так и в мире Disney, как это есть, например, с LEGO.
Предварительные данные о сотрудничестве говорят о том, не каждому персонажу будет позволено брать в руки оружие и участвовать в режимах, основанных на насилии. Это сделано по понятным причинам, ведь каждый персонаж должен соответствовать своему возрастному рейтингу, никто не спорит. Также в рамках метавселенной не появятся персонажи, способные испугать детское сообщество (удивительно, что Кожаное лицо (производства WildStorm) в этом плане никаких противоречий в офисе разработчиков не вызвало).
Для Disney объединение с Epic крайне важно, ведь многие игроки уже владеют кучей скинов из вселенной Marvel и Star Wars в фортнайте. И если бы Disney создали очередного конкурента, игроки, что уже вложили средства в фортнайт, вряд ли бы стали из него уходить и покупать точно такой же скин где-то еще. К тому же им не нужно беспокоиться (пока что) об онлайне, ведь вся та база игроков в фортнайт хотя бы раз да зайдет в новый режим.
Disney и Fortnite создадут мёртвуювселенную, где не каждый персонаж сможет держать оружие...
Не путать с детьми. Детское сообщество - группы ноющих, выставляющих себя жертвами, токсичных фриков, думающих что самое страшное в жизни человека - ошибиться с местоимением:)
Тут речь конкретно про детей, так как Epic недавно ввела на весь контент ограничения по возрасту. Есть определённые скины, которые могут нарушить психику ребёнка и у таких есть соответствующее предупреждение.
Я когда маленький был ,играл первый дум ,первый квейк и блад 1997 - теперь меня ничем не напугать ,тарантулов и аргиоп собираю
Очередная лохотрон-идея чтобы малолетние метапи*дюки тратили с кредиток своих метамамок вполне себе реальные деньги.
Держу в курсе. Все подобные режимы бесплатны :) А покупать доп. скины или всякие комплекты для построек никто тебя не заставляет.
Вот то, что бесплатно- хуже всего, ведь детей будет много.
И да, напрямую не заставляют, но манипулируют весьма грязными способами.
А если есть Pay-to-win, или гринд+ускорители, то это вполне попадает под "заставляют".
Эти то найдут, где денег сцедить, не сомневайся.
Pay-to-win в Fortnite? Ясно-понятно. Можешь больше не комментировать.
Короче курят они дальше шнягу.
Если там и вправду ральф будет, то это легендарный кроссовер
эм что? им капец как придётся беспокоится, ведь это та база игроков которая играет в игру где стреляться как раз таки надо, режим с гонками и музыкой им бы посмотреть , чтобы понять что другое им не интересно .
Говорит чел, который вообще не имеет понятия кто, сколько и в какие режимы Фортнайта играет.
Действительно, ведь надо быть тобой чтобы лишь бы коммент написать и думать что ты умнее всех, а не на цифры в игре посмотреть
две лгбт цветных вселенных известные гвноконтентом решили коллаборацию устроить
Я срал
как ты это сделал ?
Сказал бы руками, да не к месту