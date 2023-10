Для Fortnite могут готовить коллаборацию с Five Nights At Freddy's, Fallout и Соником ©

Epic Games в популярной королевской битве Fortnite на этот Хэллоуин готовит грандиозный праздник с появлением Алана Уэйка, Джека Скеллингтона, Майкла Майерса и внутриигрового события. Однако это далеко не все, что приготовили разработчики своим поклонникам. Студия начинает готовиться к следующей серии коллабораций, осторожно выясняя интересы игроков. Будущие обновления для Fortnite могут принести в игру ежа Соника, персонажей из Five Nights At Freddy's, Fallout и других франшиз.

На появление Соника в Fortnite намекает сама Epic Games. Компания разослала избранным игрокам опрос, в котором они интересуются, во что последнее играли или что смотрели. В список попало огромное количество свежих блокбастеров и игровых хитов, среди которых были перечислены Forza Motorsport, S.T.A.L.K.E.R. и Resident Evil.

Больше всего интереса у фанатов королевской битвы вызвали пункты с упоминанием Five Nights at Freddy's, Fallout, League of Legends, Sonic the Hedgehog и некоторых аниме. Как отмечают игроки, разработчики регулярно присылают им подобные списки, и как правило, они практически не меняются. Однако именно эти пункты появились там впервые. Коллаборации в Fortnite с этими проектами могут состояться уже этой зимой или в начале следующего года.