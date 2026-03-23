Драконы и Белые ходоки в Fortnite: вышел трейлер кроссовера с "Игрой престолов"

Epic Games представила полноценный трейлер кроссовера Fortnite с культовым сериалом Игра престолов. Ролик не только демонстрирует новых персонажей, но и использует оригинальную музыку шоу, усиливая атмосферу.

В рамках сотрудничества в игре появятся Джон Сноу, Дейенерис Таргариен и Король Ночи. Их дебют приурочен к запуску новой главы — Сезон 2: «Финальная битва», где игроков ждут масштабные сражения и заснеженные локации, идеально подходящие для появления героев Вестероса.

Новый сезон делает акцент на противостоянии фракций, что органично вписывает культовых персонажей в геймплей королевской битвы. Кроссовер также подчёркивает, что франшиза, созданная Джордж Р. Р. Мартин, по-прежнему остаётся важной частью поп-культуры.

Одновременно с трейлером раскрыты и детали внутриигрового магазина. Набор «Лёд и пламя», включающий всех трёх персонажей и аксессуары, доступен за 4000 V-баксов, тогда как отдельные образы можно приобрести по 1800 V-баксов.

Кроссоверы такого масштаба продолжают оставаться важной частью успеха Fortnite, привлекая как фанатов игры, так и поклонников известных франшиз.