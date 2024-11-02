Дух пустыни в "Перезарядке": новая карта и одиночные сражения в Fortnite

Вспомнить старые добрые времена можно не только в «Королевской битве». 2 ноября в режим Fortnite «Перезарядка» вернётся пустыня с новой картой «Оазис», а также обычные и рейтинговые матчи для одиночек. Соберитесь, шагните в разлом и отправляйтесь на перезарядку! Вас ждут знакомые места — Пышные пальмы, Шаткие шахты и Ленивые лунки. Можно играть в одиночку, вдвоём или с целым отрядом. Пустыня появится в игре в тот же день, что и глава 2 «Ремикс».

Начиная с версии 32.10, которая выйдет 12 ноября, карта «Перезарядки» будет каждые 30 минут меняться между «Оазисом» и оригинальной картой «Перезарядки»! Находясь в очереди в лобби, вы увидите, какая в игре карта в данный момент и как скоро она сменится на другую.

В «Перезарядке» для одиночек правила останутся теми же, но у каждого игрока будет в общей сложности три жизни. Когда исчезнет возможность возрождения, каждая жизнь будет преобразована в 50 дополнительных невосстанавливаемых единиц суперщита (их может быть не более 100). В «Нулевой высоте» они будут добавлены к 50 восстанавливаемым единицам суперщита, которые есть у всех игроков. Если на момент устранения у вас не будет дополнительных жизней, то вам придётся отправиться в лобби!