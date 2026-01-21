Джейсон Стетхем "появится" в Fortnite

Легендарный актёр Джейсон Стэтхэм прибывает в Fortnite. Актер озвучил и «подарил» игре свой фирменный образ для продвижения нового фильма «Убежище» (Shelter).

В игре Стэтхэм предстанет в роли Майкла Мэйсона — своего персонажа из фильма, бывшего убийцы, вынужденного вновь взять в руки оружие. Игроки смогут сражаться бок о бок с ним на специальной карте, вдохновленной кинолентой. Их цель — защищать девушку Джесси от нападающих волн противников, одновременно пытаясь пережить надвигающийся шторм.

Также в рамках коллаборации пройдет турнир с участием популярных стримеров, где зрители смогут влиять на условия матчей.

Карту создали студии Sawhorse и Chartis Interactive при участии известных креаторов Fortnite.

«Было здорово соединить один из самых популярных форматов Fortnite — roguelike — с таким уникальным фильмом, как «Убежище», особенно при участии Джейсона Стэтхэма», — поделился один из создателей.

Карта доступна по коду 2883-8391-6703