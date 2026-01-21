ЧАТ ИГРЫ
Джейсон Стетхем "появится" в Fortnite

SmashFarmilaXXX SmashFarmilaXXX

Легендарный актёр Джейсон Стэтхэм прибывает в Fortnite. Актер озвучил и «подарил» игре свой фирменный образ для продвижения нового фильма «Убежище» (Shelter).

В игре Стэтхэм предстанет в роли Майкла Мэйсона — своего персонажа из фильма, бывшего убийцы, вынужденного вновь взять в руки оружие. Игроки смогут сражаться бок о бок с ним на специальной карте, вдохновленной кинолентой. Их цель — защищать девушку Джесси от нападающих волн противников, одновременно пытаясь пережить надвигающийся шторм.

Также в рамках коллаборации пройдет турнир с участием популярных стримеров, где зрители смогут влиять на условия матчей.

Карту создали студии Sawhorse и Chartis Interactive при участии известных креаторов Fortnite.

«Было здорово соединить один из самых популярных форматов Fortnite — roguelike — с таким уникальным фильмом, как «Убежище», особенно при участии Джейсона Стэтхэма», — поделился один из создателей.

Карта доступна по коду 2883-8391-6703

Источник  
Gang Bangins

Джейсон СтеЙтем ☝️🤦‍♂️

2
ДЕНИСКА_омск

Надеюсь со своими ванлайнерами и фразочками, иначе какой смысел

1
kotasha

хрень какая та.

1
Real Slim Shady

Че за уродская моделька, по-лучше постарайтесь, это неувожение к легенде.

1
WerGC

ой не похож ой халтура дай хоть зубы тебе подвяжу несчастье мое

1
SmashFarmilaXXX
13
Richard Batsbаk

Автор, ты когда копипасту делаешь - хоть читай её, а то у тебя в заголовке Стетхем, дальше везде уже Стэтхем.

SmashFarmilaXXX

Заголовок сам писал, а в самой статье частично копировал с переводчика. Поэтому такая неразбериха. Сначала хотел исправить, но человечек сверху меня переубедил

2