Джек Воробей прибыл в Fortnite

Тематический Боевой Пропуск «Проклятый рейс» будет доступен до 6 августа!
Выполняйте квесты, чтобы заработать очки проклятия, золотые монеты и фрагменты карт, чтобы получить известность среди пиратов!
Так, игроки смогут разблокировать:
- Скин «Джек Воробей»
- Рюкзак «Компас Джека»
- Эмоция «Бег Джека Воробья»
- Кирка «Меч Джека Воробья»
- Значок «Пиратская улыбка»
- Эмоция «Баночка с землицей»
- Костюм «Проклятый Джек Воробей»
- Значок баннера
Данный дельтаплан можно будет получить бесплатно, выполнив все испытания Пиратов Карибского моря во время коллаборации.
КАПИТАН Джек Воробей!
Капитан(!) Джек Воробей!
Лего фигурки на скриншотах - это для чего? я не в теме.
Помянем этого добряка.
Персонаж теперь хуже стал?
Не Джек Воробей, а КАПИТАН Джек Воробей