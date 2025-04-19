"Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?": Epic Games создала пародию на рекламу 90-х для Fortnite: Reload

Epic Games решила поностальгировать и выкатила рекламу новой карты «Нектарный шторм» для режима Fortnite: Reload в стиле тех самых дурацких роликов из 90-х. Тех, где детям впаривали всякие сладкие напитки и закуски. В съёмках поучаствовали комики Эрик Андре и Кайл Муни.

Кстати, для тех кто не знает, Fortnite: Reload — это вариант королевской битвы, где можно респавниться, пока хоть кто-то из вашей команды ещё дышит. Бои там идут на маленьких островках, сделанных по мотивам прошлых глав обычной «Королевской битвы». Вот как раз недавно там и запустили третью карту — этот самый «Нектарный шторм», который основан на острове из второй главы.

Апрель вообще выдался насыщенным для Fortnite — тут вам и запуск «Нектарного шторма», и начало сезона Сабрины Карпентер в Fortnite: Festival на прошлой неделе. А в мае будет ещё веселее — ходят упорные слухи о сезоне по «Звёздным войнам», который должны анонсировать в эту субботу на Star Wars Celebration в Японии.