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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 970 оценок

Экс-креативный директор Warzone перешёл в Fortnite

Solstice Solstice

Тед Тимминс, ранее отвечавший за креативную часть Call of Duty: Warzone, присоединился к Epic Games в роли дизайн-директора Fortnite.

За 4 года в Raven Software он успел поработать над 5 частями Call of Duty, 40 сезонами контента и сотнями улучшений качества жизни. Тимминс активно взаимодействовал с сообществом, собирая обратную связь и делясь новостями об изменениях.

Теперь он займётся Fortnite, как раз перед запуском нового сезона со «Звёздными войнами», который стартует 2 мая. Тимминс поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что для него большая честь стать частью будущего Fortnite.

Кто заменит его в Warzone, пока неизвестно.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Пусть только попробует испортить мою любимую игру.

9
NatanieLzZ

так он уже испортил, сейчас как раз к своим перебрался

5
Egik81

ЭТО испортить не возможно. Проще сказать каких шурок известных людей и не только там нет, чем есть.

7
Great-heartedElio

Нормально, давно требуется глоток свежего воздуха, постоянная ротация одного и того же уже припаривает

1