Экс-креативный директор Warzone перешёл в Fortnite

Тед Тимминс, ранее отвечавший за креативную часть Call of Duty: Warzone, присоединился к Epic Games в роли дизайн-директора Fortnite.
За 4 года в Raven Software он успел поработать над 5 частями Call of Duty, 40 сезонами контента и сотнями улучшений качества жизни. Тимминс активно взаимодействовал с сообществом, собирая обратную связь и делясь новостями об изменениях.
Теперь он займётся Fortnite, как раз перед запуском нового сезона со «Звёздными войнами», который стартует 2 мая. Тимминс поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что для него большая честь стать частью будущего Fortnite.
Кто заменит его в Warzone, пока неизвестно.
Пусть только попробует испортить мою любимую игру.
так он уже испортил, сейчас как раз к своим перебрался
ЭТО испортить не возможно. Проще сказать каких шурок известных людей и не только там нет, чем есть.
Нормально, давно требуется глоток свежего воздуха, постоянная ротация одного и того же уже припаривает