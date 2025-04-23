Экс-креативный директор Warzone перешёл в Fortnite

Тед Тимминс, ранее отвечавший за креативную часть Call of Duty: Warzone, присоединился к Epic Games в роли дизайн-директора Fortnite.

За 4 года в Raven Software он успел поработать над 5 частями Call of Duty, 40 сезонами контента и сотнями улучшений качества жизни. Тимминс активно взаимодействовал с сообществом, собирая обратную связь и делясь новостями об изменениях.

Теперь он займётся Fortnite, как раз перед запуском нового сезона со «Звёздными войнами», который стартует 2 мая. Тимминс поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что для него большая честь стать частью будущего Fortnite.

Кто заменит его в Warzone, пока неизвестно.