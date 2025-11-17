Epic Games анонсировали коллаборацию с Формулой-1 в Fortnite

Epic Games анонсировали неожиданную коллаборацию с Формулой-1 — в Fortnite появится новый набор косметики “F1 Cosmetic Team Set”. Он станет доступен уже 20 ноября, накануне Гран-при Лас-Вегаса 2025 года.

В комплект войдут фирменные костюмы, глайдеры и кирки с индивидуальным брендингом всех 10 команд Формулы-1. Наряды и косметические предметы вдохновлены современными командами F1. Кроме того, игроки смогут получить тематическое украшение для спины и эмоцию, чтобы эффектно отпраздновать победу в Королевской битве.

Fortnite регулярно проводит коллаборации с крупными брендами и франшизами, включая Marvel, Star Wars и The Simpsons. Уже более восьми лет игра остаётся одной из самых популярных на рынке, а совместные события продолжают привлекать новую аудиторию.