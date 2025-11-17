Epic Games анонсировали коллаборацию с Формулой-1 в Fortnite

Epic Games анонсировали неожиданную коллаборацию с Формулой-1 — в Fortnite появится новый набор косметики “F1 Cosmetic Team Set”. Он станет доступен уже 20 ноября, накануне Гран-при Лас-Вегаса 2025 года.
В комплект войдут фирменные костюмы, глайдеры и кирки с индивидуальным брендингом всех 10 команд Формулы-1. Наряды и косметические предметы вдохновлены современными командами F1. Кроме того, игроки смогут получить тематическое украшение для спины и эмоцию, чтобы эффектно отпраздновать победу в Королевской битве.
Fortnite регулярно проводит коллаборации с крупными брендами и франшизами, включая Marvel, Star Wars и The Simpsons. Уже более восьми лет игра остаётся одной из самых популярных на рынке, а совместные события продолжают привлекать новую аудиторию.
Жду когда будет коллаба
мммм обнова на F1 LIFE
Формула 1 всё больше падает на дно🏳️🌈(и гонщиц там нет, зачем они на картинке, даже гридгёрлз прогнали), лучше своими бы играми занялись, с каждой частью всё хуже становятся... Последние игры, которые более-менее хвалили были 2016, 2017, ну и 2020 на крайняк