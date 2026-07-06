Epic Games через суд запретила инсайдеру Fortnite публиковать утечки о будущих коллаборациях

Epic Games урегулировала удебный спор с бывшим подрядчиком Хейденом Коэном, известным под ником AdiraFN. Компания обвиняла его в систематических утечках информации о будущих коллаборациях Fortnite и добилась мирового соглашения, которое теперь ожидает утверждения судом.

Согласно иску, поданному в марте, Коэн работал с Epic Games по соглашению о неразглашении, однако намеренно нарушал его, публикуя через анонимные аккаунты в X и Discord сведения о ещё не анонсированных партнёрствах. По версии компании, утечки затрагивали не только планы Fortnite, но и конфиденциальные условия сотрудничества с правообладателями.

По условиям мирового соглашения Коэну запрещено владеть, получать, использовать или раскрывать конфиденциальную информацию и коммерческие тайны Epic Games, а также содействовать подобным действиям со стороны других лиц.

Директор по корпоративным коммуникациям Epic Натали Муньос заявила, что компания обратилась в суд именно для того, чтобы предотвратить новые публикации закрытых материалов. Примечательно, что в опубликованных документах не упоминаются денежные выплаты, хотя первоначально Epic требовала компенсации ущерба и судебных расходов. По словам Муньос, дополнительных комментариев по этому вопросу у компании нет.

История показывает, что Epic Games продолжает жёстко защищать свои коммерческие секреты. Если раньше компания чаще добивалась взысканий с создателей читов для Fortnite, то теперь её главным приоритетом стала борьба с утечками информации о будущих проектах и коллаборациях.