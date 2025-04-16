Epic Games дарит игрокам бесплатный облик Vanguard Zadie в Fortnite — но чтобы его получить, нужно повысить уровень аккаунта на 50 уровней до 7 июня (16:00 МСК).

За 15 уровней дают кирку Zadie's Blade;

За 30 — рюкзак;

За 50 — сам облик.

Важно: чтобы принять участие, нужно войти в игру до 6 мая (16:00 МСК).

Также игроки смогут заработать эмблемы в разных режимах (Battle Royale, Zero Build и др.) в зависимости от достигнутого ранга. А для получения редкого облика Elite Zadie придётся участвовать в турнире Elite Zadie Cup 26–27 апреля.