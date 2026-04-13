Epic Games и Facepunch поспорили о подходе к багам в играх

Глава Epic Games Тим Суини рассказал о принципах работы с ошибками в Fortnite, подтвердив, что компания регулярно удаляет часть накопленных отчётов о багах. По его словам, это нормальная практика в разработке программного обеспечения.

Суини объяснил, что команда выстраивает приоритеты: в первую очередь исправляются наиболее серьёзные и массовые проблемы, влияющие на игровой процесс. Ошибки с низким приоритетом, которые практически не затрагивают пользователей, со временем исключаются из списка задач, если их исправление перестаёт быть целесообразным.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о критических багах — все значимые проблемы, с которыми сталкивается большое число игроков, обязательно остаются в работе, даже если их исправление требует времени.

Такой подход вызвал реакцию со стороны разработчиков Rust. Представитель студии Facepunch заявил, что их команда, напротив, предпочитает сохранять даже старые и малозначимые баг-репорты. По его словам, такие списки могут использоваться для внутренних проверок, обучения новых сотрудников и плановых «чисток», во время которых команда возвращается к давним проблемам.

Он признал, что удаление части отчётов может быть оправдано с точки зрения оптимизации процессов, однако отметил, что лично считает более полезным хранить такие данные, чем полностью от них избавляться.