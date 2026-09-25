Epic Games могут обязать выплатить 100 млн евро из-за спорных практик Fortnite

Epic Games может столкнуться с новым разбирательством в Нидерландах из-за практик, используемых в Fortnite. Организация по защите прав потребителей Stichting Massaschade & Consument выступила в интересах игроков младше 21 года и требует от компании более 100 млн евро компенсации.

Организация обвиняет Epic Games в использовании так называемых «тёмных паттернов» — элементов интерфейса и дизайна, которые могут подталкивать пользователей к покупкам. В качестве примеров приводятся таймеры, отсчитывающие время до исчезновения предметов из магазина, а также кнопки «купить сейчас».

Кроме того, Stichting Massaschade & Consument заявляет о вызывающем зависимость дизайне Fortnite и проблемах с конфиденциальностью данных несовершеннолетних. В качестве одного из аргументов организация ссылается на исследование с участием более тысячи молодых жителей Нидерландов. Согласно его результатам, около 60% покупателей V-Bucks не воспринимают внутриигровую валюту как реальные деньги, а примерно половина опрошенных впоследствии пожалела о совершённых в спешке покупках.

При этом речь пока не идёт о поданном иске. Stichting Massaschade & Consument готова урегулировать спор во внесудебном порядке, если Epic Games согласится на её требования. Помимо 100 млн евро для пострадавших игроков, организация также требует отдельную компенсацию за предполагаемый сбор персональных данных детей без согласия родителей.

Epic Games обвинения отвергает. Представители компании заявили, что в Fortnite уже существуют инструменты родительского контроля, позволяющие управлять покупками детей и ограничивать продолжительность игрового времени.

Для Epic Games это не первая претензия подобного рода в Нидерландах. В 2024 году местный регулятор оштрафовал компанию на 1,1 млн евро за практики, связанные с подталкиванием детей к покупкам в Fortnite. Ранее, в 2022 году, Федеральная торговая комиссия США также объявила о штрафе и других выплатах со стороны Epic Games на общую сумму $520 млн из-за вопросов, связанных с покупками и конфиденциальностью данных.