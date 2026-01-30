Epic Games намекнула на кроссовер Fortnite и Honkai Star Rail с возможным появлением Кафки и Блэйда

Разработчики популярной королевской битвы Fortnite опубликовали в социальных сетях неожиданный тизер, намекающий на сотрудничество со вселенной Honkai: Star Rail. Компания Epic Games разместила изображение с подписью, спрашивающей аудиторию о том, кто именно прокладывает свой путь в их игру. Этот анонс стал настоящим сюрпризом для сообщества и даже для датамайнеров, так как предварительной информации о готовящемся событии в файлах игры найдено не было.

Поклонники проектов студии HoYoverse уже начали детальный разбор опубликованного промо-материала. Особое внимание привлекли изображенные на картинке виды оружия. Пользователи отметили, что мечи практически идентичны тем, что используют персонажи Кафка и Блэйд в оригинальной игре. Поскольку в Honkai: Star Rail пятизвездочные герои обладают фиксированными моделями оружия, связанными с их историей, вероятность появления именно этих персонажей в виде игровых скинов крайне высока.

На данный момент авторы не раскрыли точную дату начала коллаборации и полный список контента. Неясно, ограничится ли кроссовер только образами героев или же фанатов ждут дополнительные косметические предметы и изменения на карте. Учитывая привычный график анонсов Epic Games, старт события можно ожидать в ближайшие недели в рамках 7 главы Fortnite. Игрокам остается следить за официальными новостями для подтверждения догадок о появлении Охотников за Стелларонами в королевской битве.