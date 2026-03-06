Epic Games намекнула на новое сотрудничество Fortnite и Cyberpunk 2077

Epic Games готовит ещё одну коллаборацию между Fortnite и Cyberpunk 2077. Разработчики опубликовали загадочный тизер в социальных сетях, намекнув на скорое появление нового контента, связанного с вселенной киберпанка.

Поклонники быстро начали строить теории о том, что именно может появиться в игре. Наиболее популярное предположение связано с корпорацией «Арасака» — одной из ключевых организаций в мире Cyberpunk 2077. Некоторые фанаты считают, что в Fortnite может появиться один из самых узнаваемых персонажей игры — киборг Адам Смэшер.

Первое сотрудничество между Fortnite и Cyberpunk 2077 состоялось в декабре 2024 года, когда в королевской битве появились предметы и образы, вдохновлённые популярной RPG от CD Projekt Red. Новая коллаборация, судя по всему, расширит этот контент.

Среди возможных персонажей, которых игроки хотели бы увидеть в Fortnite, чаще всего называют Адама Смэшера, мужскую версию Ви или Панам Палмер. Некоторые фанаты также надеются на появление легендарного автомобиля Porsche, принадлежавшего Джонни Сильверхенду, однако подобное добавление может быть осложнено вопросами лицензирования.