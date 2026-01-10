Epic Games обновила родительский контроль в Fortnite и расширила возможности траты В-баксов

Компания Epic Games начала рассылать официальные уведомления пользователям, сообщая о важных изменениях в экосистеме своего популярного шутера. Разработчики представили новые правила использования внутриигровой валюты на пользовательских картах, а также внедрили дополнительные инструменты для защиты несовершеннолетних игроков.

Согласно полученной информации, игроки теперь могут использовать свои В-баксы для приобретения предметов непосредственно внутри игр, созданных сторонними разработчиками в творческом режиме Fortnite. Ранее использование валюты было ограничено преимущественно официальным магазином предметов и боевым пропуском, однако теперь экономическая модель распространяется и на контент от сообщества.

В связи с расширением возможностей траты средств был добавлен новый параметр безопасности под названием Разрешить случайные платные предметы. Эта настройка позволяет родителям или опекунам отключать для ребенка возможность расходовать В-баксы на контент, предполагающий получение случайных наград. Данная мера направлена на регулирование взаимодействия с механиками, известными в индустрии как лутбоксы.

Дополнительно в системе появилась опция включения запроса ПИН-кода родительского контроля при любой попытке покупки В-баксов через сервисы Epic Games. Все перечисленные настройки уже доступны для редактирования после входа в учетную запись ребенка на вкладке Родительский контроль. Представители компании рекомендуют ознакомиться с обновленным разделом часто задаваемых вопросов для детального изучения правил покупок на островах сторонних авторов.