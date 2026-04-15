Epic Games опровергла слухи о переносе третьего сезона седьмой главы Fortnite

Компания Epic Games прокомментировала появившиеся в сети сообщения о возможной задержке нового сезона Fortnite. Разработчики заявили, что третий сезон седьмой главы игры не переносился, а его релиз по-прежнему ожидается в начале июня.

Поводом для слухов стало изменение сроков выполнения рейтинговых заданий. Игроки заметили, что их завершение было продлено до 21 июня 2026 года, после чего некоторые пользователи решили, что выход нового сезона могли тихо перенести.

Команда Fortnite Status объяснила, что такие изменения происходят регулярно и связаны с внутренними процессами разработки и тестирования. По словам разработчиков, даты окончания квестов не стоит воспринимать как ориентир для выхода обновлений или нового контента.

Представители Epic Games также подчеркнули, что если планы действительно изменятся, студия сама первой сообщит об этом игрокам.

Опасения сообщества частично связаны с недавним опытом: второй сезон седьмой главы в феврале вышел с двухнедельной задержкой, что стало одной из самых продолжительных пауз перед стартом нового сезона в истории Fortnite.

Несмотря на это, на данный момент разработчики утверждают, что график выхода третьего сезона седьмой главы остаётся без изменений.