Epic Games отменила турнир по Fortnite после того, как баг с картой повторился у игрока 5 раз подряд

Что может быть худшим в турнире по Fortnite? Для многих ответ, наверное, будет «проиграть». Однако одному участнику соревнований повезло гораздо больше – он пять раз подряд столкнулся с багом, разрушающим карту, прежде чем Epic Games в конечном итоге решила отменить оставшуюся часть турнира.

Видео с багом

Игрок Takii опубликовал видео того момента (оно приведено ниж), когда все пошло не так в активном на этой неделе режиме Reload Performance Evaluation. Баг становится заметен сразу после запуска игры.

Новая карта Oasis, добавленная на прошлой неделе в начале Chapter 2 Remix, слилась в хаотичном экстазе с основной картой Battle Royale. Названия локаций в меню карты перекрываются, Lizard Links, Salty Springs и The Doggpound сосуществуют на одном экране, а на самом видимом участке карты слишком много зелени. Но, признаться, баг выглядит скорее захватывающе, чем раздражающе (для сторонних наблюдателей, но не киберспортсменов).



Пару часов спустя серию из пяти воспроизведений бага официальные представители Fortnite подтвердили, что остаток турнира был отменен из-за данного бага.