Epic Games подала в суд на создателей островов в Fortnite за использование ботов

Компания Epic Games инициировала судебное разбирательство против двух авторов пользовательского контента в Fortnite, обвинив их в искусственном завышении показателей вовлеченности на своих островах. Согласно иску, поданному в окружной суд США по Восточному округу Мичигана, Идрис Нахди и Айоб Нассер предположительно использовали бот-аккаунты для симуляции активности реальных игроков.

В Fortnite действует программа поддержки создателей, в рамках которой авторы островов получают выплаты, зависящие от популярности их творений. Доход формируется из пула, составляющего 40% от выручки с внутриигрового магазина и других покупок за реальные деньги. Эти средства распределяются между создателями на основе таких показателей, как удержание и популярность среди игроков.

В исковом заявлении утверждается, что Нахди и Нассер создали схему для получения необоснованных выплат. Юристы Epic Games заявляют, что ответчики развернули поддельные учетные записи игроков-ботов для имитации реального взаимодействия с их островами, что привело к получению десятков тысяч долларов в виде необоснованных выплат. По данным компании, боты составляли значительную часть трафика на островах, созданных этими разработчиками.

Представитель Epic Games подтвердил, что компания приняла меры против нарушителей. Мы подаем в суд на двух разработчиков UEFN, которые использовали ботов для завышения количества игроков, — сообщили в компании. Также было заявлено, что их острова удалены, а сами разработчики забанены в Fortnite. В Epic Games подчеркнули, что манипулирование вовлеченностью игроков нарушает наши правила и не будет допускаться.

Компания обвиняет разработчиков в нарушении контракта, нарушении авторских прав и мошенничестве. Epic Games требует через суд запретить ответчикам доступ к Fortnite и своим серверам, а также возместить нанесенный ущерб.