Epic Games столкнулась с репутационным кризисом после масштабных сокращений

Компания Epic Games оказалась в центре масштабного скандала после решения об увольнении 1000 сотрудников. Эксперты отрасли выражают опасения относительно долгосрочного ущерба имиджу бренда, учитывая, что под «чистку» попали не просто рядовые сотрудники, а ключевые архитекторы успеха Fortnite.
Среди попавших под сокращение специалистов значатся лица, проработавшие в компании около десяти лет: ведущий инженер Эван Кинни, курировавший технические системы и игровые события, менеджер по маркетингу Стивен Томпсон, художник по окружению Джордж Сокол и ведущий сценарист Ник Блахунка.
Попытка Тима Суини минимизировать репутационный ущерб спровоцировала обратную реакцию. Его слова о том, что массовые увольнения — это не «чистка кадров», а «уникальный шанс» для других работодателей нанять таланты из Epic, многие сочли верхом цинизма. Аргументы о неизменно высоких стандартах найма в Epic Games лишь усилили критику в адрес руководства на фоне масштабного кадрового кризиса.
В ближайшие дни работодатели увидят поток резюме от специалистов редчайшего качества. Важно понимать, что Epic никогда не снижала стандарты найма по мере роста, и это увольнение не было "оптимизацией" на основе производительности, как это сейчас называют компании. Можно смело утверждать, что любой, у кого в резюме значится Epic Games, входит в число лучших (топ несколько процентов) в своей дисциплине.
Дополнительный общественный резонанс вызвало предложение контент-мейкера Typical Gamer по выкупу проекта Fortnite Ballistic у Epic Games до его планового закрытия 16 апреля.
Ничего страшного. Главное, что все эти специалисты редчайшего качества успели до увольнения добавить в ЕГС корзину, и он хоть отдаленно стал похож на магазин, а не шалаш из овна и палок для очередной раздачи.
просто посмотрите на тима свина, ну он же реально инопришелец
то есть по мнению каких то там левых "экспертов" низя увольнять челов, которые давно работали там?
тип у них какая то неприкосновенность или чё?