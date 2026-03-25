Epic Games столкнулась с репутационным кризисом после масштабных сокращений

Компания Epic Games оказалась в центре масштабного скандала после решения об увольнении 1000 сотрудников. Эксперты отрасли выражают опасения относительно долгосрочного ущерба имиджу бренда, учитывая, что под «чистку» попали не просто рядовые сотрудники, а ключевые архитекторы успеха Fortnite.

Среди попавших под сокращение специалистов значатся лица, проработавшие в компании около десяти лет: ведущий инженер Эван Кинни, курировавший технические системы и игровые события, менеджер по маркетингу Стивен Томпсон, художник по окружению Джордж Сокол и ведущий сценарист Ник Блахунка.

Попытка Тима Суини минимизировать репутационный ущерб спровоцировала обратную реакцию. Его слова о том, что массовые увольнения — это не «чистка кадров», а «уникальный шанс» для других работодателей нанять таланты из Epic, многие сочли верхом цинизма. Аргументы о неизменно высоких стандартах найма в Epic Games лишь усилили критику в адрес руководства на фоне масштабного кадрового кризиса.

В ближайшие дни работодатели увидят поток резюме от специалистов редчайшего качества. Важно понимать, что Epic никогда не снижала стандарты найма по мере роста, и это увольнение не было "оптимизацией" на основе производительности, как это сейчас называют компании. Можно смело утверждать, что любой, у кого в резюме значится Epic Games, входит в число лучших (топ несколько процентов) в своей дисциплине.

Дополнительный общественный резонанс вызвало предложение контент-мейкера Typical Gamer по выкупу проекта Fortnite Ballistic у Epic Games до его планового закрытия 16 апреля.