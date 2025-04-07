Epic Games тизерит потенциально новые скины для Fortnite, вдохновленные AI-дизайном

Epic Games проводит очередной опрос игроков Fortnite по поводу возможных будущих косметических предметов, и один странный скин вызвал удивление, так как концепт-дизайн персонажа вдохновлен или полностью сгенерирован искусственным интеллектом.
Несмотря на то что Fortnite — это бесплатная игра, её косметический магазин обновляется ежедневно, предлагая десятки и сотни различных скинов и других декоративных предметов. То, что в Главе 1 начиналось с шести-восьми предметов в день, превратилось в масштабный магазин с более чем десятью страницами, которые обновляются ежедневно или еженедельно.
Чтобы не отставать от спроса и вкусов сообщества, Epic Games регулярно проводит опросы игроков по поводу новых дизайнов, чтобы получить обратную связь от фанатов. И практика показывает, что многие из них действительно попадают в игру.
Последний такой опрос, на который обратил внимание пользователь X (Twitter) @j2shuaa, содержит 34 новых концепта скинов. Среди них один особенно привлёк внимание фанатов — он имитирует типичные ошибки, свойственные AI-артам: третья рука в кармане и лишние, неестественно расположенные, деформированные пальцы.
Странная анатомия привела к предположениям, что этот скин специально высмеивает характерные недостатки AI-арта, в частности известные проблемы с прорисовкой рук. Сюрреалистичный, почти гротескный вид дизайна заставил фанатов предположить, что он идеально подойдёт для Fortnitemares — ежегодного события Fortnite, посвящённого Хэллоуину или какой-либо другой тематической акции.
Попадёт ли этот скин в игру, зависит от отзывов игроков в текущем опросе. Опыт Epic свидетельствует, что это вполне возможно: многие предметы из прошлых опросов впоследствии появлялись в Battle Pass, Crew Pack или просто в магазине — часто в соответствии с сезонными событиями или сюжетными обновлениями.
По данным Fortnite.gg, в настоящее время у Epic хранится около 350 ещё не выпущенных скинов из таких опросов. Хотя не все они увидят свет, значительная часть всё же доходит до игроков, особенно если их хорошо воспринимает сообщество.
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