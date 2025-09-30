Epic Games удалили танец Миротворца из Fortnite из-за возможной пропаганды нацизма - от Джеймса Ганна требуют объяснений

В середине сентября в Fortnite от Epic Games появился скин Джона Сины в образе антигероя Миротворца, включая его знаменитый танцевальный жест из заставки сериала. Однако это спровоцировало серьезный скандал.

Еще в первом сезоне некоторые зрители заметили, что движения рук в танце отдаленно напоминают свастику, что отсылало к прошлому персонажа - он является сыном лидера Ку-клукс-клана. Тогда это не вызвало широкого резонанса, но ситуация изменилась после выхода второго сезона, где данный жест стал более выраженным. Дальнейший текст содержит спойлеры ко втором сезону сериала.

Во втором сезоне Миротворец попадает на альтернативную Землю-X, где его встречают как настоящего героя. Однако оказывается, что в этом мире победила нацистская Германия, а США населяют исключительно белые.

Такой поворот вновь обострил дискуссию вокруг сериала и его символики. В ответ Epic Games приняла решение удалить спорную анимацию из игры, оставив при этом сам скин. Компания ждёт объяснений от Джеймса Ганна, создателя сериала, и Warner Bros. касательно того, что они закладывали в этот танец. Если танец решат не возвращать - его покупателям вернут деньги.