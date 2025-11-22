Epic Games возвращают "Очень странные дела" в Fortnite

Epic Games готовит новый масштабный кроссовер! В Fortnite возвращаются герои знаменитого сериала «Очень странные дела». Коллаборация развернется в режиме Blitz Royale, который летом 2025 года стал постоянной частью игры.

По информации инсайдера ShiinaBR, событие стартует 24 ноября — всего за два дня до премьеры финального пятого сезона сериала на Netflix. Такой выбор даты очевиден, так как интерес к завершению истории сейчас максимально высок. Более того, датамайнеры уже обнаружили в файлах игры упоминания Дастина, что намекает на его появление в грядущем обновлении. И слухи подтвердились! Судя по трейлеру, в игре появится вся компашка друзей, включая их злейшего врага Векну.

Главным элементом коллаборации станет карта в стиле «Изнанки» — мрачной и искаженной версии Хокинса. Игроки увидят парящего над островом Истязателя Разума, а также смогут опробовать новое оружие и получить косметические предметы: уникальные скины, эмоции, украшения и инструменты.

Это уже третья коллаборация Fortnite с сериалом «Очень странные дела». Ранее в игре появлялись облики Хоппера, Одиннадцатой и Демогоргона. Не исключено, что во время нового события эти скины временно вернутся в магазин.

Blitz Royale — динамичный режим на 32 игрока, где матчи длятся около пяти минут. Он быстро стал одним из самых популярных и был переведен в постоянный. Тематические события идеально подходят для такого формата, привлекая как постоянную аудиторию, так и тех, кто давно не заходил в игру.

Ожидается, что кроссовер с «Очень странными делами» станет одним из самых крупных событий Fortnite в 2025 году и может установить новый рекорд по онлайну — особенно на фоне финала культового сериала.