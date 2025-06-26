Epic Games выплатит $126 миллионов компенсаций миллиону игроков за нежелательные покупки в Fortnite

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила о новом этапе выплат компенсаций игрокам Fortnite, пострадавшим от недобровольных внутриигровых покупок. Сегодня будет распределено 969173 платежа на общую сумму свыше $126 миллионов через систему PayPal. Получателями станут пользователи, ранее подавшие жалобы на действия Epic Games в рамках этого разбирательства.
Данные выплаты стали продолжением мирового соглашения 2023 года, по которому Epic Games обязалась выплатить $245 миллионов в связи с обвинениями в использовании манипулятивных практик, приводящих к незапланированным тратам игроков. FTC установила, что компания применяла вводящие в заблуждение механики, провоцирующие пользователей на спонтанные покупки. Ранее, в декабре 2024 года, регулятор уже перечислил более $72 миллионов пострадавшим. Таким образом, общий объем выплаченных компенсаций приблизился к $200 миллионам.
FTC возобновила прием заявок на возмещение ущерба для игроков Fortnite и их законных представителей. Потенциальные получатели компенсаций могут подать заявку через официальный сайт комиссии до 9 июля 2025 года. Это последняя возможность для участия в программе возмещения ущерба по данному делу.
Я конечно все понимаю, но как так вышло, что я наиграл в кучу игр ни разу не задонатил. Может все таки не в манипуляциях дело?
Здравомыслие обычно приходит с возрастом... 😎
Дело конечно не в манипуляциях, а в голове донятящего, особенно если он ещё молод и тратит не свои деньги, а например с карточки родителей. Донат в первую очередь на таких и рассчитан - увидел какую-то ерунду (без которой можно вполне комфортно играть) и нажал "купить", не думая о том сколько это стоит.
а вспомни как ты качал эротические картинки на кнопочный телефон по мобильному интернету дорогущему
Да всех их надо прижать, за микротранзакции в играх, особенно в платных. Ubisoft, EA, Valve, Activision и т.д. и т.п. Всех
зато в РФ все донатные помойки легальны, начиная от мира танков. И ими даже гордятся . Какие компенсации , о чем вы . Владельцы донатных помоек тихо офигевают наверно. Хотя епикам пофиг. Они на фортнайте уже походу миллиарда 2 как минимум подняли. Им эти 250 миллионов - тьфу
Никто никого не заставляет донатить или играть в донатные игры. Это выбор и дело каждого человека.