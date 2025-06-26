Epic Games выплатит $126 миллионов компенсаций миллиону игроков за нежелательные покупки в Fortnite

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила о новом этапе выплат компенсаций игрокам Fortnite, пострадавшим от недобровольных внутриигровых покупок. Сегодня будет распределено 969173 платежа на общую сумму свыше $126 миллионов через систему PayPal. Получателями станут пользователи, ранее подавшие жалобы на действия Epic Games в рамках этого разбирательства.

Данные выплаты стали продолжением мирового соглашения 2023 года, по которому Epic Games обязалась выплатить $245 миллионов в связи с обвинениями в использовании манипулятивных практик, приводящих к незапланированным тратам игроков. FTC установила, что компания применяла вводящие в заблуждение механики, провоцирующие пользователей на спонтанные покупки. Ранее, в декабре 2024 года, регулятор уже перечислил более $72 миллионов пострадавшим. Таким образом, общий объем выплаченных компенсаций приблизился к $200 миллионам.

FTC возобновила прием заявок на возмещение ущерба для игроков Fortnite и их законных представителей. Потенциальные получатели компенсаций могут подать заявку через официальный сайт комиссии до 9 июля 2025 года. Это последняя возможность для участия в программе возмещения ущерба по данному делу.