Epic Games выпустила руководство по устранению сбоев в Fortnite, связанных с процессорами Intel последних поколений

Компания Epic Games выпустила руководство для пользователей, столкнувшихся с «частыми сбоями», связанными с процессорами Intel 14th Gen и 13th Gen в Fortnite, что свидетельствует о быстром распространении проблем с нестабильностью.
Игровая индустрия начала ощущать на себе последствия проблем с нестабильностью Intel, поскольку отдельные студии стали обращать внимание своих пользователей на эту проблему. Недавно компания Alderon Games посоветовала своим клиентам перейти на AMD в связи с проблемами в лагере Intel. Вместе с ними сотрудники Warframe подробно рассказали нам о том, как процессоры Intel приводят к массовым сбоям в играх, причем основными виновниками являются процессоры 14-го и 13-го поколений.
Проблема не ограничивается какими-то определенными играми: теперь Epic Games выпустила рекомендации для пользователей, испытывающих сбои в игре Fortnite, которые, по их словам, относятся к процессорам Core i9-13900K/KF/KS или Core i9-14900K/KF/KS SKU.
Эта инструкция реализует базовые настройки Intel по умолчанию, которые возвращают процессор к заводским настройкам Intel по умолчанию, снижая предельное энергопотребление и улучшая стабильность в играх. Ранее технические энтузиасты уже подробно рассказывали об этом исправлении, и хотя применение базовых настроек в определенной степени устраняет проблему, это сопровождается значительным снижением производительности, а в некоторых случаях производительность падает более чем на 10 %, что, конечно, очень много.
Похоже, что на данный момент все представленные Intel способы решения проблемы либо не решают ее, либо приводят к какому-то неприятному компромиссу, будь то производительность или общее качество работы. Ситуация на данный момент странная, и, учитывая, что выход настольных процессоров Arrow Lake-S уже не за горами, Team Blue нужно срочно найти решение.
Уже были пруфы что настройки не помогают, некоторые чипы успели деградировать как говорят beyond repair.
Меня очень радует текущее положение дел интел, очевидно что оно очень сильно повлияет на продажи Arrow Lake-S.
Сейчас местные клоуны интелбои опять напишут, что это заказуха от АМД.
тебя кто то обижает амудешник?
У него вообще в профиле интел стоит причём старого поколения.
зато видюха от красных, наверно злой потому что с драйверами играет, а не в игры
Просто смешно видеть, как особо одарённые с пеной у рта защищают ту или иную корпорацию, потому что пользуются её продукцией)
Не бугурти дедуля)
Его старое поколение хотя бы не горит в стоке 🔥🫠.