Epic Games защищает повышение цен на В-баксы и обещает "удивительные вещи", которые покажут, "что происходит"

Epic Games объявила, что с 19 марта стоимость В-баксов в Fortnite вырастет: за 499 рублей игроки будут получать только 800 монет вместо привычных 1000, а наборы в других ценовых категориях пропорционально уменьшены. Решение вызвало критику сообщества, но в компании настаивают, что повышение цен оправдано операционными расходами.
«Это чисто операционные расходы на ведение бизнеса, и это была основная причина», — пояснила Андреа Балта, старший директор по развитию экосистемы Epic, в интервью The Verge на GDC 2026. Она подчеркнула, что Epic продолжает сосредотачиваться на создании увлекательного игрового процесса, а ценовое изменение — вынужденная мера для поддержки сервиса.
Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон добавил, что впереди игроков ждёт «значительное расширение экосистемы». По его словам, в ближайшие шесть–двенадцать месяцев нас ждут «потрясающие новости», которые помогут «понять, что на самом деле происходит».
На фоне этого Fortnite присоединилась к RuneScape, где недавно повысили стоимость подписки. Однако Epic ведёт себя мягче: В-баксы подорожали в 2023 году, тогда как RuneScape поднимала цены в 2024-м.
Для игроков это означает сокращение количества В-баксов при покупках косметических предметов и наборов. Тем не менее в Epic уверяют, что будущие коллаборации, события и сезоны смогут компенсировать неудобства, как это уже происходило с прошлогодним сотрудничеством с «Симпсонами».
Сообщество встречает повышение цен с осторожностью, но Epic убеждена: инвестиции в развитие экосистемы Fortnite и новые возможности для игроков оправдают изменения и предоставят больше контента в будущем.
тоесть они повысили реальную стоимость на выдуманные деньги с нулевой себестоимостью и назвали это операционными расходами? поразительная наглость. а самый прикол что это прокатит
-Комиссия в 30% в Steam, App Store, Google Play это плохо и не правильно!
-Повышение цен на V-баксы это правильно и справедливо, вы не понимаете это другое! // Матвей Ефимов
Двойные стандарты глиномесов
Цена оправдана! любители лутхрени должны платить дважды, а еще лучше трижды!
Ну а как вы хотели, нужно же убычтоный егс поддерживать.