Epic Games защищает повышение цен на В-баксы и обещает "удивительные вещи", которые покажут, "что происходит"

Epic Games объявила, что с 19 марта стоимость В-баксов в Fortnite вырастет: за 499 рублей игроки будут получать только 800 монет вместо привычных 1000, а наборы в других ценовых категориях пропорционально уменьшены. Решение вызвало критику сообщества, но в компании настаивают, что повышение цен оправдано операционными расходами.

«Это чисто операционные расходы на ведение бизнеса, и это была основная причина», — пояснила Андреа Балта, старший директор по развитию экосистемы Epic, в интервью The Verge на GDC 2026. Она подчеркнула, что Epic продолжает сосредотачиваться на создании увлекательного игрового процесса, а ценовое изменение — вынужденная мера для поддержки сервиса.

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон добавил, что впереди игроков ждёт «значительное расширение экосистемы». По его словам, в ближайшие шесть–двенадцать месяцев нас ждут «потрясающие новости», которые помогут «понять, что на самом деле происходит».

На фоне этого Fortnite присоединилась к RuneScape, где недавно повысили стоимость подписки. Однако Epic ведёт себя мягче: В-баксы подорожали в 2023 году, тогда как RuneScape поднимала цены в 2024-м.

Для игроков это означает сокращение количества В-баксов при покупках косметических предметов и наборов. Тем не менее в Epic уверяют, что будущие коллаборации, события и сезоны смогут компенсировать неудобства, как это уже происходило с прошлогодним сотрудничеством с «Симпсонами».

Сообщество встречает повышение цен с осторожностью, но Epic убеждена: инвестиции в развитие экосистемы Fortnite и новые возможности для игроков оправдают изменения и предоставят больше контента в будущем.