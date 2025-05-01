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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 972 оценки

Epic не запретит ИИ-арты в Fortnite, так как их все труднее отличить

Solstice Solstice

Компания сосредоточится на соответствии правилам, а не на инструменте создания.

Epic Games подтвердила, что не будет запрещать использование ИИ-инструментов для создания миниатюр к пользовательскому контенту (UGC) в Fortnite. Представители компании объяснили, что сосредоточатся на проверке соответствия итоговых изображений правилам платформы, а не на том, какими средствами они были созданы.

По словам руководства Epic, основной причиной такого подхода является растущая сложность обнаружения контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Контроль за конкретными инструментами в таких условиях может стать невыполнимым.

При этом сама Epic Games пока не планирует использовать ИИ для своих официальных материалов Fortnite. Компания предпочитает сотрудничать с реальными художниками и подчеркивает важность этичного подхода и лицензирования при использовании ИИ-технологий.

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