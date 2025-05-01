Epic не запретит ИИ-арты в Fortnite, так как их все труднее отличить

Компания сосредоточится на соответствии правилам, а не на инструменте создания.

Epic Games подтвердила, что не будет запрещать использование ИИ-инструментов для создания миниатюр к пользовательскому контенту (UGC) в Fortnite. Представители компании объяснили, что сосредоточатся на проверке соответствия итоговых изображений правилам платформы, а не на том, какими средствами они были созданы.

По словам руководства Epic, основной причиной такого подхода является растущая сложность обнаружения контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Контроль за конкретными инструментами в таких условиях может стать невыполнимым.

При этом сама Epic Games пока не планирует использовать ИИ для своих официальных материалов Fortnite. Компания предпочитает сотрудничать с реальными художниками и подчеркивает важность этичного подхода и лицензирования при использовании ИИ-технологий.