"Это было так необходимо?": активисты недовольны слишком сексуальным скином Мэджик в Fortnite

В Fortnite появился новый скин Мэджик, который сразу вызвал бурные дискуссии в сообществе. Костюм, вдохновленный классическим образом персонажа из Marvel, включает черный топ с глубоким декольте, что некоторые игроки и активисты сочли чрезмерно сексуализированным для игры с рейтингом 13+. Скин стал доступен в магазине предметов 16 февраля 2026 года в вместе со скином Луны Сноу.

Пост в X от пользовательницы @ValeriaaFN со скриншотом из магазина набрал более 3,5 миллиона просмотров и 7,7 тысяч лайков. Она подписала его фразой "Неужели это было так необходимо?", намекая на недовольство части аудитории слишком сексуальным дизайном.

Критики отмечают, что в последние годы Epic Games часто цензурировала женские скины, убирая декольте и делая костюмы более закрытыми, чтобы соответствовать возрастному рейтингу и избежать обвинений в сексуализации. Появление заметного декольте у Мэджик некоторые восприняли как шаг назад, особенно учитывая молодую аудиторию Fortnite.

Однако большинство комментариев под вирусным постом поддерживают дизайн. Пользователи пишут:

О нет, у женского персонажа есть грудь!

Нет ничего страшного в небольшом декольте, это точно по комиксам.

Некоторые люди ведут себя как дети из-за анатомии.

Многие подчеркивают, что образ Мэджик в Marvel традиционно включает откровенные элементы - в комиксах ее костюмы часто еще смелее.