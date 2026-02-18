"Это было так необходимо?": активисты недовольны слишком сексуальным скином Мэджик в Fortnite

В Fortnite появился новый скин Мэджик, который сразу вызвал бурные дискуссии в сообществе. Костюм, вдохновленный классическим образом персонажа из Marvel, включает черный топ с глубоким декольте, что некоторые игроки и активисты сочли чрезмерно сексуализированным для игры с рейтингом 13+. Скин стал доступен в магазине предметов 16 февраля 2026 года в вместе со скином Луны Сноу.
Пост в X от пользовательницы @ValeriaaFN со скриншотом из магазина набрал более 3,5 миллиона просмотров и 7,7 тысяч лайков. Она подписала его фразой "Неужели это было так необходимо?", намекая на недовольство части аудитории слишком сексуальным дизайном.
Критики отмечают, что в последние годы Epic Games часто цензурировала женские скины, убирая декольте и делая костюмы более закрытыми, чтобы соответствовать возрастному рейтингу и избежать обвинений в сексуализации. Появление заметного декольте у Мэджик некоторые восприняли как шаг назад, особенно учитывая молодую аудиторию Fortnite.
Однако большинство комментариев под вирусным постом поддерживают дизайн. Пользователи пишут:
О нет, у женского персонажа есть грудь!
Нет ничего страшного в небольшом декольте, это точно по комиксам.
Некоторые люди ведут себя как дети из-за анатомии.
Многие подчеркивают, что образ Мэджик в Marvel традиционно включает откровенные элементы - в комиксах ее костюмы часто еще смелее.
Эхх не понимают они. Что душа игрока ищет в вирте того чего лишена в реале. У одних это полное отсутствие этого. У других замена того, что лежит на соседней подушке. А вы им реальность хотите в вирте сунуть снова. Бессердечные..
Егик, друг мой! В сталкер 2 я ищу артефакты, в rdr2 я ищу преступников по плакатам, в ремастере обливиона ищу айлейдские статуэтки а в nioh3 ищу спрятанных Кодама. Но это не значит что в риллайф мне не хватает данного добра или хватает. Это просто игры. В них можно просто играть без всяких умыслов. Время там проводить-прожигать. Всё такое)
так ты в реале и не ищешь никого по плакатам и тп
они просто есть на стенах, но это не твоё занятие
Тут еще поправимо ;)
Да это все очень необходимо и это факт. Думаю разрабы поняли это очень хорошо, ведь это их хлеб. Может когда нибудь снова будет модно делать в западных играх красивых девушек а не уеб*щ непонятных.
Да, это необходимо после десятка лет плоскожопых, сильных и независимых куриц.
За все годы сделали хоть что-то, выделяющееся на фоне однообразного унылого мультяшного гoвнища, коим являются скины фортайта, и вот..
да и нет там детишек почти. они все торчат в роблоксе
Для них в комплекте идет моделька в виде Лего. Причина тряски?
А по-моему активистка имела в виду то, что у неё отсутствует пупок...
В просветленных странах, где живут активисты, на пляж детей не водят? Там девки бикини не надевают?
