"Это теперь порно-игра?": Новые скины Fortnite с "полуголой" моделью вызвали волну ярости у родителей и хайп у фанатов

Официальный аккаунт Fortnite опубликовал тизер новой линейки скинов для 7 главы 3 сезона под названием "Runners" - и реакция сообщества оказалась, мягко говоря, неоднозначной. Пост за считанные часы собрал десятки тысяч лайков и сотни гневных комментариев.

На красочном арте рядом с Джоном Уиком, роботами и уткой в очках красуется модель в весьма откровенном образе: короткая меховая накидка поверх бикини-топа, татуировки и минимум одежды. Игроки незамедлительно окрестили персонажа "слишком смелым" для игры, где основная аудитория - дети и подростки. Гневная волна комментариев оказалась настолько мощной, что даже известные стримеры вступили в дискуссию. Пользователи не стесняются в выражениях, обвиняя Epic Games в сексуализации и предательстве семейных ценностей.

WTF?? Это что, путана прямиком из порно-игры? Сегодня не 1 апреля, бро, - гласит один из самых залайканных комментариев.

Еще один вирусный пост набрал тысячи репостов:

Wtf это??? Скажите, что вы шутите! Люди давно говорили, что Fortnite тестирует границы, и постепенно у женских скинов будет все меньше одежды. И вот теперь это подтверждено. Наши дети играют в это, вы, чертовы извращенцы!

Другие обвиняют компанию в объективации:

Почему вы всегда должны выставлять напоказ женское тело? Это показывает, как вы относитесь к женщинам. Просто сексуализированный объект, а не человек!

Несмотря на шквал критики, у нового дизайна нашлись и сторонники. Известный стример Nick Eh 30 лаконично написал: "W battlepass!", получив море лайков.

Другие призывают хейтеров успокоиться:

Чилл, бро, женщины именно так и выглядят, дети должны это знать.

Игра вообще никогда не делалась для детей. Вините родителей.

Секс продается, кому какая разница?

Это не первый раз, когда Fortnite провоцирует споры откровенными скинами. Ранее игроки обсуждали модели вроде Ким Кардашьян и другие коллаборации с реальными знаменитостями. Критики считают, что компания в погоне за прибылью все сильнее размывает границы, особенно учитывая репутацию игры как семейной. Сторонники же напоминают, что Fortnite давно превратился в платформу для самовыражения и поп-культуры, где каждый найдет свой стиль.