Фанаты Fortnite массово ищут "AI-контент" в игре - игроки спорят о происхождении арт-объектов

В сообществе Fortnite разгорелась новая волна обсуждений: игроки начали активно искать в 7 главе возможные элементы арта, созданные с помощью генеративных нейросетей. Поводом стал пост на Reddit, где пользователи заметили странности в постере с йети на карте — у персонажа разное количество пальцев на ногах, что многие посчитали типичным «артефактом» ИИ-инструментов.

После этого игроки принялись исследовать карту и находить всё новые примеры подозрительных изображений. Под сомнение попали даже граффити Марти Макфлая из боевого пропуска — часть фанатов заявила, что рисунок «выглядит как работа аниме-фильтра». Позже художник лично опубликовал видео с поэтапным созданием арта, полностью опровергнув обвинения.

Несмотря на отсутствие подтверждений, что какой-либо арт в Fortnite действительно был сгенерирован ИИ, дискуссия получила широкую огласку. Фанаты разделились: одни требуют прозрачности и настаивают, что весь визуальный контент должен быть создан людьми, другие предупреждают о поспешных выводах и считают обвинения без доказательств оскорблением для художников.

Обсуждение подпитывают и недавние высказывания главы Epic Games Тима Суини — он отметил, что в будущем ИИ будет использован почти во всех игровых производствах, а потому метки об использовании нейросетей для игровых платформ, по его мнению, «не имеют смысла». Это заявление лишь усилило тревогу части игроков, опасающихся постепенного вытеснения человеческого творчества.