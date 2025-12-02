Фанаты Fortnite массово ищут "AI-контент" в игре - игроки спорят о происхождении арт-объектов

В сообществе Fortnite разгорелась новая волна обсуждений: игроки начали активно искать в 7 главе возможные элементы арта, созданные с помощью генеративных нейросетей. Поводом стал пост на Reddit, где пользователи заметили странности в постере с йети на карте — у персонажа разное количество пальцев на ногах, что многие посчитали типичным «артефактом» ИИ-инструментов.
После этого игроки принялись исследовать карту и находить всё новые примеры подозрительных изображений. Под сомнение попали даже граффити Марти Макфлая из боевого пропуска — часть фанатов заявила, что рисунок «выглядит как работа аниме-фильтра». Позже художник лично опубликовал видео с поэтапным созданием арта, полностью опровергнув обвинения.
Несмотря на отсутствие подтверждений, что какой-либо арт в Fortnite действительно был сгенерирован ИИ, дискуссия получила широкую огласку. Фанаты разделились: одни требуют прозрачности и настаивают, что весь визуальный контент должен быть создан людьми, другие предупреждают о поспешных выводах и считают обвинения без доказательств оскорблением для художников.
Обсуждение подпитывают и недавние высказывания главы Epic Games Тима Суини — он отметил, что в будущем ИИ будет использован почти во всех игровых производствах, а потому метки об использовании нейросетей для игровых платформ, по его мнению, «не имеют смысла». Это заявление лишь усилило тревогу части игроков, опасающихся постепенного вытеснения человеческого творчества.
Кому то походу совсем не чем заняться.
Лол. Нейрофобы могут отличить реальный арт от так ими ненавидимого ИИ только если там есть очевидные ошибки генерации. Художникам из-за них теперь придётся снимать процесс рисования от и до.