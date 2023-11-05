Fortnite два дня подряд бьёт рекорды онлайна в основных режимах игры

С началом нового мини-сезона «Как раньше» (OG) максимальный онлайн Fortnite достиг 5,88 миллиона человек 3 ноября, а на следующий день 4 ноября и вовсе перевалил за 6 миллионов игроков.
Сезон «Как раньше», вернёт игроков на самый первый остров. В рамках серии обновлений в «королевскую битву» добавят контент из предыдущих сезонов начиная с 5 сезона, в том числе Брошенные башни, помповый дробовик, гольф-кар, повреждающую ловушку, буги-вуги-бомбу, морозную ловушку, квадролом и многое другое!
В сезоне «Как раньше» четвёртой главы вы снова высадитесь на самый первый остров. Каждое крупное обновление Fortnite «Как раньше» — это очередной этап прошлого «Королевской битвы», начиная с пятого сезона первой главы. А это значит, что в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» вас будут ждать тележки, ВХК, тот самый автомат, помповый дробовик и многое другое! Вспомните прошлые сезоны. Некоторые виды возвращённого снаряжения будут доступны только в этом обновлении, а другие останутся в игре на несколько обновлений или до конца сезона «Как раньше».
Стоит отметить что это рекорд игры в основных режимах, но не рекорд игры в целом. Весной 2020 года в рамках события Astronomical посвящённый выходу трека популярного американского рэпера Трэвиса Скотта официально было зафиксировано 12,3 млн. человек находящихся внутри, а до этого во время виртуального концерта диджея Marshmello - 10,7 млн. игроков.
Жесть, вот это кринж. Зачем придумывать контент, когда можно просто откатить всё назад. Близзам на заметку, вот им это было бы реально полезно))
Ты про wow classic, или про новый cod mw3 с картами из mw2 2009 года?
Про Овервотч)
Ну ты, конечно, Вася... щас бы обвинять Epic в неумении создавать контент, когда 6 лет подряд игра была переполнена этим контентом, причём уникальным, на любой вкус.
Ты Вася, они всё прое*али
Вася, 6 миллиона онлайна единовременно. В каком месте они все прое****???
Единственная игра, которую спустя столько лет поддерживают различными ивентами и контентом. Все, абсолютно все конкуренты уже сдулись.
Ага... "Верим", "верим"...
Молодцы ,знают чем порадовать игроков
Эх ,ностальджи
Карта просто ужасная, худшая из всех, что я видел в игре. Сейчас даже становится понятно, почему в то время игру так хейтили. Скорее бы нормальные вернули
БП очень скудный на награды в этом сезоне. А еще раньше можно было получить 1500 монет за закрытый БП, а сейчас ток 1300. Хотя, может я чет пропустил...
так этот бп на месяц, а не на три
Этот БП короткий и всего 70 ур вот и меньше Вбаксов
накручиваем кал трышак дальше, того глядишь и 10 миллиардов онлайна на пике будет никому не подозрительно
Кал трЫшак это твой коммент, ибо на ничего более умное ты не способен.
а на более глупое ?
хорошо, а ты можешь аргументировать, почему игра - трешак? аргументы по типу: мультяшность, стройка, обилие школоло не принимаются
мне тут обзор в комменте написать почему трышак - трышак ? кто в теме тому это очевидно, у кого игрового опыта нет и это уг его первая игра пусть в более старые проекты сыграет и тогда все поймет… для лулзов конечно могу в мнениях на этот кал обзор и накатать если так прям интересно
Себя вспомни в 6-10 лет. И не такое бы гoвно проглотил и попросил добавки. Детям насрать, во что играть между учебой, дискордом и тиктоками. Поэтому и 6 лямов.