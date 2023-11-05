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Fortnite 25.07.2017
6.3 743 оценки

Fortnite два дня подряд бьёт рекорды онлайна в основных режимах игры

gameplaynostalgia

С началом нового мини-сезона «Как раньше» (OG) максимальный онлайн Fortnite достиг 5,88 миллиона человек 3 ноября, а на следующий день 4 ноября и вовсе перевалил за 6 миллионов игроков.

Постер нового сезона "Как раньше"
Постер нового сезона "Как раньше"

Сезон «Как раньше», вернёт игроков на самый первый остров. В рамках серии обновлений в «королевскую битву» добавят контент из предыдущих сезонов начиная с 5 сезона, в том числе Брошенные башни, помповый дробовик, гольф-кар, повреждающую ловушку, буги-вуги-бомбу, морозную ловушку, квадролом и многое другое!

В сезоне «Как раньше» четвёртой главы вы снова высадитесь на самый первый остров. Каждое крупное обновление Fortnite «Как раньше» — это очередной этап прошлого «Королевской битвы», начиная с пятого сезона первой главы. А это значит, что в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» вас будут ждать тележки, ВХК, тот самый автомат, помповый дробовик и многое другое! Вспомните прошлые сезоны. Некоторые виды возвращённого снаряжения будут доступны только в этом обновлении, а другие останутся в игре на несколько обновлений или до конца сезона «Как раньше».
Онлайн игры за 04 ноября 2023 года. В пике было 6,17 млн. человек
Онлайн игры за 04 ноября 2023 года. В пике было 6,17 млн. человек

Стоит отметить что это рекорд игры в основных режимах, но не рекорд игры в целом. Весной 2020 года в рамках события Astronomical посвящённый выходу трека популярного американского рэпера Трэвиса Скотта официально было зафиксировано 12,3 млн. человек находящихся внутри, а до этого во время виртуального концерта диджея Marshmello - 10,7 млн. игроков.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Jarvis666

Жесть, вот это кринж. Зачем придумывать контент, когда можно просто откатить всё назад. Близзам на заметку, вот им это было бы реально полезно))

2
Vinzed

Ты про wow classic, или про новый cod mw3 с картами из mw2 2009 года?

10
Jarvis666 Vinzed

Про Овервотч)

-2
JustA_NiceGuy

Ну ты, конечно, Вася... щас бы обвинять Epic в неумении создавать контент, когда 6 лет подряд игра была переполнена этим контентом, причём уникальным, на любой вкус.

6
Jarvis666 JustA_NiceGuy

Ты Вася, они всё прое*али

-6
BigGeek34 Jarvis666

Вася, 6 миллиона онлайна единовременно. В каком месте они все прое****???

Единственная игра, которую спустя столько лет поддерживают различными ивентами и контентом. Все, абсолютно все конкуренты уже сдулись.

1
Xstranger

Ага... "Верим", "верим"...

0
Ольга Бузова

Молодцы ,знают чем порадовать игроков

Эх ,ностальджи

0
Stas776

Карта просто ужасная, худшая из всех, что я видел в игре. Сейчас даже становится понятно, почему в то время игру так хейтили. Скорее бы нормальные вернули

0
Solstice

БП очень скудный на награды в этом сезоне. А еще раньше можно было получить 1500 монет за закрытый БП, а сейчас ток 1300. Хотя, может я чет пропустил...

-1
КабанИбун

так этот бп на месяц, а не на три

1
Flosstikss

Этот БП короткий и всего 70 ур вот и меньше Вбаксов

0
Wolfenstein

накручиваем кал трышак дальше, того глядишь и 10 миллиардов онлайна на пике будет никому не подозрительно

-15
JustA_NiceGuy

Кал трЫшак это твой коммент, ибо на ничего более умное ты не способен.

8
Wolfenstein JustA_NiceGuy

а на более глупое ?

0
ArtemOZR

хорошо, а ты можешь аргументировать, почему игра - трешак? аргументы по типу: мультяшность, стройка, обилие школоло не принимаются

1
Wolfenstein ArtemOZR

мне тут обзор в комменте написать почему трышак - трышак ? кто в теме тому это очевидно, у кого игрового опыта нет и это уг его первая игра пусть в более старые проекты сыграет и тогда все поймет… для лулзов конечно могу в мнениях на этот кал обзор и накатать если так прям интересно

-11
Тульский Поцик Wolfenstein

Себя вспомни в 6-10 лет. И не такое бы гoвно проглотил и попросил добавки. Детям насрать, во что играть между учебой, дискордом и тиктоками. Поэтому и 6 лямов.

-1