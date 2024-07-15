Fortnite едва не получил легендарного героя боевиков - опубликованы новые концепт-арты игры

На платформе Imgur появилась подборка ранее не публиковавшихся концепт-артов Fortnite. Эти изображения приоткрывают завесу тайны над первоначальными идеями разработчиков, касающимися коллабораций и обликов персонажей. Среди них встречаются как уже воплощённые в игре образы, так и те, которым не суждено было увидеть свет.
Особый интерес вызывает нереализованный кроссовер с франшизой «Крепкий орешек». Концепт-арты демонстрируют Джона Макклейна, главного героя серии, с необычным оружием ближнего боя — пожарным топором, который должен был заменить привычную кирку. Увы, этому брутальному персонажу так и не довелось десантироваться на поля сражений королевской битвы.
Не менее любопытен и облик Питера Гриффина из мультсериала «Гриффины». Первоначальная задумка предполагала сохранение канонической полноты персонажа. Однако в итоге создатели Fortnite пошли другим путем, добавив в игру мускулистую версию Питера. Такое решение вызвало немало обсуждений среди фанатов.
В коллекции также присутствуют концепт-арты других культовых персонажей. Среди них Эллен Рипли, главная героиня франшизы «Чужой», а также Хищник из одноимённой серии фильмов. Оба этих знаковых персонажа научно-фантастических боевиков нашли своё место в пёстром мире Fortnite.
// Сплинтер Нэйтан