Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
Fortnite готовит битву фракций: игрокам предложат выбрать сторону

butcher69 butcher69

Epic Games представила стартовый трейлер нового сезона Fortnite под названием Showdown. Второй сезон седьмой главы выйдет уже 19 марта и предложит игрокам ключевой выбор, влияющий на развитие событий.

В центре сюжета — противостояние двух сил: The Foundation и The Ice King. Игрокам предстоит решить, чью сторону занять в грядущем конфликте.

Судя по трейлеру, сезон принесёт не только сюжетные изменения, но и новое оружие, а также возможные трансформации карты. Epic Games делает ставку на масштабное событие, способное заметно изменить привычный игровой процесс.

DisAssBella

Битва копра и мочи, легендарный апдейт, который заслужили фанаты

