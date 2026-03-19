Fortnite готовит битву фракций: игрокам предложат выбрать сторону

Epic Games представила стартовый трейлер нового сезона Fortnite под названием Showdown. Второй сезон седьмой главы выйдет уже 19 марта и предложит игрокам ключевой выбор, влияющий на развитие событий.

В центре сюжета — противостояние двух сил: The Foundation и The Ice King. Игрокам предстоит решить, чью сторону занять в грядущем конфликте.

Судя по трейлеру, сезон принесёт не только сюжетные изменения, но и новое оружие, а также возможные трансформации карты. Epic Games делает ставку на масштабное событие, способное заметно изменить привычный игровой процесс.