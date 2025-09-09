Fortnite готовится встретить R.E.P.O.: инсайдеры сообщили о новой коллаборации

По данным инсайдеров Shiina и FNBRintel, Epic Games готовит новую коллаборацию Fortnite с инди-хитом R.E.P.O.. Хотя официального подтверждения пока нет, источники уверены, что анонс и запуск состоятся уже совсем скоро.

По информации утечек, в игру могут добавить скины, эмоции и косметические предметы, вдохновлённые героями R.E.P.O., однако точный список контента держится в секрете.

Сам R.E.P.O. вышел в начале 2025 года и стремительно стал сенсацией: игроки полюбили его за кооперативный геймплей, пугающую атмосферу и колоритных персонажей. В игре нужно отправляться на опасные вылазки в поисках ценных предметов, попутно сталкиваясь с жуткими существами. Благодаря вирусным летсплеям и множеству мемов проект быстро обрёл статус культового.

Если слухи подтвердятся, это будет уже не первая коллаборация Fortnite с популярными инди-играми: ранее в королевскую битву заглядывали герои Lethal Company и Among Us. Ходят разговоры, что в будущем Epic может устроить кроссовер и с другим свежим инди-хитом — PEAK.

Таким образом, Fortnite продолжает укреплять статус площадки, объединяющей разные игровые миры и жанры.