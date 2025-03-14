Epic Games сегодня объявила о начале сотрудничества с Qualcomm для интеграции поддержки процессоров Qualcomm Snapdragon X в систему Easy Anti-Cheat (EAC), что официально добавляет Fortnite в список игр, доступных для Windows на Arm.

Согласно анонсу, поддержка Windows на Arm в Fortnite станет доступной до конца 2025 года. До выхода обновления EAC пользователи Windows на Arm не смогут играть в Fortnite и подобные игры, так как их устройства используют эмуляцию и трансляцию Prism для запуска приложений x86 на архитектуре Arm. На данный момент неофициальный трекер совместимости приложений Windows на Arm указывает на наличие 675 совместимых приложений, среди которых 121 игра. Для сравнения, на Steam Deck через слой трансляции Proton от Valve проверено или доступно 17 955 игр по данным ProtonDB.

Расширение поддержки EAC на Windows на Arm может также позволить таким играм, как Apex Legends и Fall Guys, функционировать на устройствах Arm. Эта новость поступила на фоне медленного внедрения Windows на устройствах Arm, которое генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал причиной отказа от поддержки Steam Deck или Linux как платформы.

«Если бы у нас было больше программистов... Это проблема Linux. Мне очень нравится оборудование Steam Deck. Valve проделала отличную работу; я хотел бы, чтобы они привлекли десятки миллионов пользователей, и тогда поддержка имела бы смысл».

Тем не менее, доля рынка Windows на Arm пока что остается ниже, чем у Linux на рынке настольных операционных систем.

Согласно последним данным от PassMark, процессоры Qualcomm составляют всего 0,3% на рынке ноутбуков и 0,1% от общей доли рынка процессоров (в сравнении с AMD, Apple, Intel и Qualcomm). Для сравнения, большинство оценок, таких как Steam Hardware & Software Survey, оценивают долю рынка Linux примерно в 1,45%. Для справедливости стоит отметить, что недавний отчет ABI Research предсказывает, что принятие Windows на Arm достигнет около 13% к 2025 году, однако этот отчет был выпущен в декабре 2025 года, и на данный момент доля рынка Windows на Arm все еще не превышает 0,1%.

Отчет Counterpoint Research в начале 2023 года показал, что почти 13% поставок ноутбуков содержали Arm SoC, прогнозируя, что к 2025 году этот показатель вырастет до 21,4%. Однако пока что этого не произошло. Поддержка Arm в Windows через Fortnite и EAC может снизить барьеры для разработчиков и геймеров, что может привести к изменению ситуации с внедрением Windows на Arm.