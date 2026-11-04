Fortnite может получить анимированные добивания - инсайдеры сравнили с механикой Call of Duty

Известный инсайдер Fortnite HYPEX в соцсетях развил недавние сообщения о возможном появлении добиваний. По его данным, Epic Games разрабатывает систему, которая будет учитывать несколько факторов:

игроки смогут добивать выбитых противников;

оба участника синхронизируются в анимации;

в игру можно добавить несколько вариантов анимаций;

появятся задания «Добить сбитых с ног игроков».

В Call of Duty подобная механика существует уже много лет: добивания обычно добавляются в косметические наборы, в рамках кроссоверов с поп-культурой и как награды боевых пропусков. За последние годы в CoD появилось немало необычных анимаций — от простых казней до замысловатых добиваний с использованием разных предметов.

Отдельно пользовательница vixenovaa предположила, что добивания могут стать «главной особенностью 8-й главы» Fortnite, но это пока не подтверждено. Официальной информации от Epic Games о сроках, формате или деталях механики нет.