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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Симулятор, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 106 оценок

Fortnite может получить анимированные добивания - инсайдеры сравнили с механикой Call of Duty

KoRnEr KoRnEr

Известный инсайдер Fortnite HYPEX в соцсетях развил недавние сообщения о возможном появлении добиваний. По его данным, Epic Games разрабатывает систему, которая будет учитывать несколько факторов:

  • игроки смогут добивать выбитых противников;
  • оба участника синхронизируются в анимации;
  • в игру можно добавить несколько вариантов анимаций;
  • появятся задания «Добить сбитых с ног игроков».

В Call of Duty подобная механика существует уже много лет: добивания обычно добавляются в косметические наборы, в рамках кроссоверов с поп-культурой и как награды боевых пропусков. За последние годы в CoD появилось немало необычных анимаций — от простых казней до замысловатых добиваний с использованием разных предметов.

Отдельно пользовательница vixenovaa предположила, что добивания могут стать «главной особенностью 8-й главы» Fortnite, но это пока не подтверждено. Официальной информации от Epic Games о сроках, формате или деталях механики нет.

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