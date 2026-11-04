Fortnite может получить анимированные добивания - инсайдеры сравнили с механикой Call of Duty

Известный инсайдер Fortnite HYPEX в соцсетях развил недавние сообщения о возможном появлении добиваний. По его данным, Epic Games разрабатывает систему, которая будет учитывать несколько факторов:
- игроки смогут добивать выбитых противников;
- оба участника синхронизируются в анимации;
- в игру можно добавить несколько вариантов анимаций;
- появятся задания «Добить сбитых с ног игроков».
В Call of Duty подобная механика существует уже много лет: добивания обычно добавляются в косметические наборы, в рамках кроссоверов с поп-культурой и как награды боевых пропусков. За последние годы в CoD появилось немало необычных анимаций — от простых казней до замысловатых добиваний с использованием разных предметов.
Отдельно пользовательница vixenovaa предположила, что добивания могут стать «главной особенностью 8-й главы» Fortnite, но это пока не подтверждено. Официальной информации от Epic Games о сроках, формате или деталях механики нет.