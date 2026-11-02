Fortnite на две недели открывает бесплатный доступ почти ко всему магазину - стартовал Treasure Hunters

В Fortnite началось событие Treasure Hunters, в рамках которого игроки могут получить необычную награду — «Пиратский доступ к магазину». Специальный предмет выпадает из сундука прямо во время матча и на 14 дней открывает практически всю косметику внутриигрового магазина. Главное условие — товары на этот период будут стоить ровно 0 V-баксов.

Ограничения всё же есть: акция не распространяется на предложения за реальные деньги, подарки, уровни боевого пропуска и спутников, которые уже есть у игрока. При этом разработчики предусмотрели сразу два периода активации пропуска: воспользоваться первым можно до 15 декабря 2026 года, а второй будет доступен с 1 января по 15 декабря 2027-го.

Есть и приятный бонус для тех, кто предпочитает играть с друзьями: если сундук с пропуском откроет участник отряда, награду получат все игроки в группе. Передать её кому-либо отдельно нельзя, а вероятность выпадения пока не раскрывается.

По сути, Epic Games предлагает на время забыть о накоплении V-баксов и выбрать практически любой понравившийся образ из магазина. Правда, неизвестный шанс получения пропуска может превратить охоту за бесплатной косметикой в отдельное испытание.