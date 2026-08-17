Fortnite намекает на новое нашествие культовых героев: в трейлере сезона Override появились Соник и персонажи Persona 5

Epic Games представила геймплейный трейлер четвёртого сезона седьмой главы Fortnite, получившего название Override. Новая глава острова стартует 20 августа, а опубликованный ролик уже успел намекнуть на целую коллекцию будущих коллабораций.

По сюжету сезона игрокам предстоит «взломать систему», вернуть остров и остановить Гено. Однако основное внимание в трейлере привлекают не детали истории, а знакомые персонажи и отсылки к другим игровым сериям.

В ролике можно заметить Крэша Бандикута и Спайро, а также Соника и Шэдоу из Sonic the Hedgehog. Кроме того, разработчики показали участок острова, стилизованный под Green Hill, включая характерные золотые кольца.

На этом список отсылок не заканчивается. В трейлере также появились Джокер из Persona 5, Pac-Man и Mega Man. Судя по всему, знакомые герои могут стать частью масштабной подборки косметических предметов, хотя Epic Games пока не раскрыла полный список предстоящих коллабораций.

Сам сезон Override начнётся 20 августа. На данный момент разработчики не уточняют, какие именно персонажи получат игровые образы, когда они появятся в магазине и какие ещё франшизы присоединятся к коллаборации. Поэтому показанные в трейлере герои пока остаются главным ориентиром для игроков, пытающихся угадать содержимое нового сезона.

Fortnite продолжает использовать знакомую формулу, превращая каждую новую главу в своеобразный кроссовер самых разных игровых и поп-культурных вселенных. На этот раз Epic Games явно решила сделать ставку на видеоигры: уже одной демонстрации Соника, Крэша, Спайро, Mega Man и Persona 5 оказалось достаточно, чтобы новый сезон выглядел особенно насыщенным.

Override стартует в Fortnite 20 августа.