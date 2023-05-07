Fortnite 25.07.2017
6.2 683 оценки

Fortnite официально стала дисциплиной Олимпийских киберспортивных игр

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R_Mor
Новости

Международный олимпийский комитет сообщил о добавлении Fortnite в список игр, став частью Олимпийской киберспортивной серии 2023 (Olympic Esports Series 2023), дополнив Gran Turismo, Just Dance, велоспорт Zwift и онлайн-шахматы. Также будут проводиться трансляции стрельбы, бейсбола, тхэквондо, тенниса и парусного спорта, чтобы внести разнообразие в игровой процесс и размыть границы между видами спорта.

Олимпийская киберспортивная серия 2023 - это глобальное виртуальное и симуляционное спортивное соревнование, созданное МОК в сотрудничестве с международными федерациями и издателями игр. Лучшие игроки примут участие в очном финале в Сингапуре 22-25 июня. Битва за звание лучшего игрока Fortnite пройдет на Fortnite Creative Island 24 июня.

Индустрия
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
NarkoSky

Ну и бред.

2
clxud

опоздали на 5 лет

1
MeduzaRUS

ого, ну они молодцы

0
Makar_AS8

А, кс уже не катит?

0
Indigo Night

А как ты устроишь турнир на 10 человек в кс? Как это должно выглядеть?

0
SSStylish Indigo Night

Чисто командное первенство или схватки 1vs1.

0
Indigo Night SSStylish

в кс нет режима 1на1, это костыли и я чот не видел, что бы 5 дзюдоистов выходили на татами против 5 дзюдоистов.

0
Limgrave

Зумеров перемога аххаха

-1