Fortnite официально стала дисциплиной Олимпийских киберспортивных игр ©

Международный олимпийский комитет сообщил о добавлении Fortnite в список игр, став частью Олимпийской киберспортивной серии 2023 (Olympic Esports Series 2023), дополнив Gran Turismo, Just Dance, велоспорт Zwift и онлайн-шахматы. Также будут проводиться трансляции стрельбы, бейсбола, тхэквондо, тенниса и парусного спорта, чтобы внести разнообразие в игровой процесс и размыть границы между видами спорта.

Олимпийская киберспортивная серия 2023 - это глобальное виртуальное и симуляционное спортивное соревнование, созданное МОК в сотрудничестве с международными федерациями и издателями игр. Лучшие игроки примут участие в очном финале в Сингапуре 22-25 июня. Битва за звание лучшего игрока Fortnite пройдет на Fortnite Creative Island 24 июня.



