Fortnite официально стала дисциплиной Олимпийских киберспортивных игр

Международный олимпийский комитет сообщил о добавлении Fortnite в список игр, став частью Олимпийской киберспортивной серии 2023 (Olympic Esports Series 2023), дополнив Gran Turismo, Just Dance, велоспорт Zwift и онлайн-шахматы. Также будут проводиться трансляции стрельбы, бейсбола, тхэквондо, тенниса и парусного спорта, чтобы внести разнообразие в игровой процесс и размыть границы между видами спорта.
Олимпийская киберспортивная серия 2023 - это глобальное виртуальное и симуляционное спортивное соревнование, созданное МОК в сотрудничестве с международными федерациями и издателями игр. Лучшие игроки примут участие в очном финале в Сингапуре 22-25 июня. Битва за звание лучшего игрока Fortnite пройдет на Fortnite Creative Island 24 июня.
Ну и бред.
опоздали на 5 лет
ого, ну они молодцы
А, кс уже не катит?
А как ты устроишь турнир на 10 человек в кс? Как это должно выглядеть?
Чисто командное первенство или схватки 1vs1.
в кс нет режима 1на1, это костыли и я чот не видел, что бы 5 дзюдоистов выходили на татами против 5 дзюдоистов.
Зумеров перемога аххаха